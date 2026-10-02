Baş ağrısına karşı saç tokası yöntemi viral oldu! Nörologlar neden işe yarayabileceğini açıkladı

Sosyal medyada saç tokasını kaşlarına takmanın baş ağrısını hafiflettiğini, hatta ilaçlardan bile daha iyi sonuç verdiğini öne süren videolar son günlerde popüler oldu. Oldukça tuhaf görünen yöntemin bilimsel olarak kanıtlanmış bir baş ağrısı tedavisi olmadığını söyleyen nörologlar ise bazı kişilerde neden geçici bir rahatlama yaratabileceğini tek tek anlattı.

SAÇ TOKASINI KAŞLARINA TAKIYORLAR

Sosyal medyada paylaşılan videolarda kullanıcıların "claw clip" olarak bilinen mandal tipi saç tokasını kaşlarının üzerine yerleştirdiği görülüyor.

Uzmanlara göre yöntemin arkasındaki mantık, geleneksel Çin tıbbında belirli vücut noktalarına basınç uygulanmasına dayanan akupresür uygulamasına benziyor.

Nörolog Dr. Fawad Mian, tokanın yüzde bulunan ve migren ağrısında da rol oynayan trigeminal sinirin dallarının geçtiği bölgeye baskı uyguladığını belirtiyor. Mian'a göre oluşan yeni duyusal uyaran, sinir sisteminin dikkatini ağrıdan kısmen uzaklaştırabiliyor.

BEYİN AĞRI YERİNE BASINCA ODAKLANABİLİYOR

Nörolog Dr. Jon Stewart Hao Dy ise cilde uygulanan baskının farklı duyusal sinyalleri harekete geçirebildiğini ve bunun ağrı algısını geçici olarak azaltabileceğini söylüyor.

Başka bir ifadeyle beyin, baş ağrısından gelen sinyal yerine kaş üzerindeki baskıyı daha fazla algılamaya başlayabiliyor.

Ancak uzmanlar burada önemli bir ayrım yapıyor. Trigeminal sinirin kontrollü elektriksel uyarımının ağrıyı azaltabileceğini gösteren klinik çalışmalar bulunsa da saç tokası bir nöromodülasyon cihazı değil. Kaşa saç tokası takma yönteminin baş ağrısını ne kadar sürede veya ne kadar süreyle hafiflettiğini gösteren klinik çalışma da bulunmuyor.

ETKİSİ VARSA BİLE GEÇİCİ OLABİLİR

Uzmanlara göre yöntemin işe yaradığı kişilerde bile etkinin büyük olasılıkla geçici olması bekleniyor.

Dr. Mian, özellikle gerilim tipi baş ağrılarında ve migrenin erken dönemlerinde bazı kişilerin rahatlama hissedebileceğini, ancak ilerlemiş bir migren atağında yöntemin yardımcı olma ihtimalinin daha düşük olduğunu belirtiyor.

Dr. Dy ise bunun altında yatan migren sürecini tedavi etmek yerine yalnızca dışarıdan farklı bir duyusal uyaran oluşturduğunu vurguluyor. Bu nedenle toka çıkarıldığında ağrının yeniden hissedilmesi mümkün.

HERKESTE İŞE YARAMAYABİLİR

Üstelik yöntem bazı kişilerde tam tersi etki de yaratabilir. Özellikle migren sırasında dokunmaya karşı aşırı hassasiyet gelişen kişilerde yüze uygulanan baskı ağrıyı artırabilir.

Yöntemi denemek isteyenlere tokayı çok sıkı takmamaları, baskının ağrı oluşturacak seviyeye gelmemesi ve rahatsızlık artarsa hemen çıkarmaları öneriliyor.

Dr. Dy, tokanın 30 dakikadan uzun tutulmamasını tavsiye ederken aşırı veya uzun süreli baskının yüzeysel sinirleri tahriş edebileceğini, bölgesel ağrıyı artırabileceğini veya gerilim tipi baş ağrısını tetikleyebileceğini belirtiyor.

Uzmanların ortak uyarısı ise oldukça net: Sosyal medyada yayılan bu yöntem bazı kişilerde geçici rahatlama sağlasa bile kanıta dayalı baş ağrısı ve migren tedavilerinin yerine kullanılmamalı. Özellikle sık tekrarlayan, şiddetlenen veya karakteri değişen baş ağrılarında tıbbi değerlendirme gerekiyor.