KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Baş ağrısına karşı saç tokası yöntemi viral oldu! Nörologlar neden işe yarayabileceğini açıkladı

Sosyal medyada son günlerde viral olan sıra dışı bir baş ağrısı yöntemi, nörologların da gündemine geldi. Saç tokasını kaşa takmanın baş ağrısını hafiflettiğini öne süren videolar kısa sürede ilgi görürken, uzmanlar yöntemin gerçekten işe yarayıp yaramayacağını değerlendirdi. Nörologlar, bilimsel olarak kanıtlanmış bir tedavi olmasa da bu yöntemin bazı kişilerde neden geçici bir rahatlama sağlayabileceğini açıkladı.

Baş ağrısına karşı saç tokası yöntemi viral oldu! Nörologlar neden işe yarayabileceğini açıkladı
Gökçen Kökden

Sosyal medyada saç tokasını kaşlarına takmanın baş ağrısını hafiflettiğini, hatta ilaçlardan bile daha iyi sonuç verdiğini öne süren videolar son günlerde popüler oldu. Oldukça tuhaf görünen yöntemin bilimsel olarak kanıtlanmış bir baş ağrısı tedavisi olmadığını söyleyen nörologlar ise bazı kişilerde neden geçici bir rahatlama yaratabileceğini tek tek anlattı.

Baş ağrısına karşı saç tokası yöntemi viral oldu! Nörologlar neden işe yarayabileceğini açıkladı 1

SAÇ TOKASINI KAŞLARINA TAKIYORLAR

Sosyal medyada paylaşılan videolarda kullanıcıların "claw clip" olarak bilinen mandal tipi saç tokasını kaşlarının üzerine yerleştirdiği görülüyor.

Baş ağrısına karşı saç tokası yöntemi viral oldu! Nörologlar neden işe yarayabileceğini açıkladı 2

Uzmanlara göre yöntemin arkasındaki mantık, geleneksel Çin tıbbında belirli vücut noktalarına basınç uygulanmasına dayanan akupresür uygulamasına benziyor.
Nörolog Dr. Fawad Mian, tokanın yüzde bulunan ve migren ağrısında da rol oynayan trigeminal sinirin dallarının geçtiği bölgeye baskı uyguladığını belirtiyor. Mian'a göre oluşan yeni duyusal uyaran, sinir sisteminin dikkatini ağrıdan kısmen uzaklaştırabiliyor.

BEYİN AĞRI YERİNE BASINCA ODAKLANABİLİYOR

Nörolog Dr. Jon Stewart Hao Dy ise cilde uygulanan baskının farklı duyusal sinyalleri harekete geçirebildiğini ve bunun ağrı algısını geçici olarak azaltabileceğini söylüyor.
Başka bir ifadeyle beyin, baş ağrısından gelen sinyal yerine kaş üzerindeki baskıyı daha fazla algılamaya başlayabiliyor.

Ancak uzmanlar burada önemli bir ayrım yapıyor. Trigeminal sinirin kontrollü elektriksel uyarımının ağrıyı azaltabileceğini gösteren klinik çalışmalar bulunsa da saç tokası bir nöromodülasyon cihazı değil. Kaşa saç tokası takma yönteminin baş ağrısını ne kadar sürede veya ne kadar süreyle hafiflettiğini gösteren klinik çalışma da bulunmuyor.

ETKİSİ VARSA BİLE GEÇİCİ OLABİLİR

Baş ağrısına karşı saç tokası yöntemi viral oldu! Nörologlar neden işe yarayabileceğini açıkladı 3

Uzmanlara göre yöntemin işe yaradığı kişilerde bile etkinin büyük olasılıkla geçici olması bekleniyor.

Dr. Mian, özellikle gerilim tipi baş ağrılarında ve migrenin erken dönemlerinde bazı kişilerin rahatlama hissedebileceğini, ancak ilerlemiş bir migren atağında yöntemin yardımcı olma ihtimalinin daha düşük olduğunu belirtiyor.

Dr. Dy ise bunun altında yatan migren sürecini tedavi etmek yerine yalnızca dışarıdan farklı bir duyusal uyaran oluşturduğunu vurguluyor. Bu nedenle toka çıkarıldığında ağrının yeniden hissedilmesi mümkün.

HERKESTE İŞE YARAMAYABİLİR

Üstelik yöntem bazı kişilerde tam tersi etki de yaratabilir. Özellikle migren sırasında dokunmaya karşı aşırı hassasiyet gelişen kişilerde yüze uygulanan baskı ağrıyı artırabilir.

Yöntemi denemek isteyenlere tokayı çok sıkı takmamaları, baskının ağrı oluşturacak seviyeye gelmemesi ve rahatsızlık artarsa hemen çıkarmaları öneriliyor.
Dr. Dy, tokanın 30 dakikadan uzun tutulmamasını tavsiye ederken aşırı veya uzun süreli baskının yüzeysel sinirleri tahriş edebileceğini, bölgesel ağrıyı artırabileceğini veya gerilim tipi baş ağrısını tetikleyebileceğini belirtiyor.

Uzmanların ortak uyarısı ise oldukça net: Sosyal medyada yayılan bu yöntem bazı kişilerde geçici rahatlama sağlasa bile kanıta dayalı baş ağrısı ve migren tedavilerinin yerine kullanılmamalı. Özellikle sık tekrarlayan, şiddetlenen veya karakteri değişen baş ağrılarında tıbbi değerlendirme gerekiyor.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mikrofiber bezleri temizlerken bunlara çok dikkat edinMikrofiber bezleri temizlerken bunlara çok dikkat edin
Memede kitle olmadan da ortaya çıkabiliyor! 8 kadından biri risk altındaMemede kitle olmadan da ortaya çıkabiliyor! 8 kadından biri risk altında

Anahtar Kelimeler:
baş ağrısı sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.