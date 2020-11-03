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Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.11.2020 07:31 | Son Güncelleme

Baş ağrısı, hafif de olsa şiddetli de olsa tüm bünyenizi altüst etmeye tek başına yeter. Baş ağrısının en büyük nedeni stres ve gerginlikten kaynaklanıyor. Baş ağrısını gidermek için en etkili yöntemler sayesinde dayanılmaz ağrılara savaş açabilirsiniz.

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

İçindekiler

  • DOĞAL BAŞ AĞRISI İLACI: ZENCEFİL ÇAYI
  • UYKUSUZLUK BAŞ AĞRISINI TETİKLER

Baş ağrısı, günlük hayatta en çok maruz kaldığımız ağrılardan biridir. Genellikle canımız sıkıldığında, stres altında ve gerginken başlayan baş ağrısını durdurmak zaman zaman çok zor olabiliyor. Yorgunluk ve uykusuzluk da baş ağrısına sebep olan en büyük etkenlerdendir. Migren gibi dayanılmaz ağrılarla başa çıkmak daha zorludur. Hayat kalitemizi düşüren baş ağrısından ya başımızı sararak ya da ilaç içerek kurtulmaya çalışırız. Koronavirüs salgını yüzünden daha çok evde kalmaya özen gösterdiğimiz şu günlerde doktora gitmeden ya da ilaç kullanmadan baş ağrılarınızı hafifletecek bu doğal yöntemleri bilmeniz hayatınızı kolaylaştıracak.

BAŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

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BAŞ AĞRISINA KARŞI BOL SU İÇİN

Baş ağrısına karşı bol su içerek savaşabilirsiniz. Sadece baş ağrısı değil vücudun düzgün çalışması için düzenli olarak bol su tüketmelisiniz. Bünyenizi susuz bırakırsanız baş ağrısının temelini atmış olursunuz. Yapılan bir araştırmaya göre, düzenli su alımı 30 dakika ile 3 saat arasında baş ağrılarının son bulmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle gün içinde susuz kalmamak için yanınızda her zaman bir şişe su bulundurun ve sulu meyveler tüketmeye gayret edin.

DOĞAL BAŞ AĞRISI İLACI: ZENCEFİL ÇAYI

Zencefil doğal bir baş ağrısı gidericidir. Beyindeki kan damarlarını rahatlatıcı etkisi olan zencefilin aynı zamanda mide bulantısı ve hazım problemlerine de iyi geldiği bilinir. Zencefili dilimleyip kaynamış suyun içine atıp çay olarak tüketebilirsiniz.

UYKUSUZLUK BAŞ AĞRISINI TETİKLER

Uykusuzluk birçok sağlık sorununa neden olduğu gibi, baş ağrılarının da en temel sebeplerinden biridir. Çeşitli araştırmalar, altı saatten az uyuyan insanların daha sık baş ağrısı şikayeti taşıdığını ifade ediyor. Bu nedenle uyku düzenine dikkat etmek baş ağrısının da sebeplerini ortadan kaldırabiliyor. Yetişkin bireylerin günde ortalama 7-9 saat arası uyuması öneriliyor.

DOĞAL YAĞLARLA BAŞ AĞRISINI GİDERİN

Doğal yağların çok çeşitli faydalarının olduğu biliniyor. Belirli bitkilerin içeriğinden doğal yollarla üretilen bu yağlar, aynı zamanda hoş aromatik kokular da yayıyor. Nane ve lavanta yağları bunlar arasından baş ağrıları için en bilinenler. Az miktarda nane yağını şakaklarınıza sürmeniz gerginlik ve stres kaynaklı baş ağrılarının giderilmesine yardımcı olacaktır. Daha keskin bir kokusu olan lavanta yağı ise, koklandığı zaman migren ağrılarına derman olabilir.

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Nane yağı, migren ağrılarını tedavi etmek için kullanılan en yaygın doğal yöntemlerden biridir. İçeriğindeki mentol sayesinde kasların gevşemesine ve ağrının hafiflemesine yardımcı oluyor. Ayrıca nane yağı migren ağrılarının sebep olduğu mide bulantısını da hafifletiyor.

MAGNEZYUM TÜKETİMİ

Yapılan bir araştırmaya göre, migreni olan ya da sık sık baş ağrısı şikayetinde bulunan insanlarda magnezyum seviyesinin düşük olduğu tespit edildi. Bu nedenle yeme-içme alışkanlıklarınıza içeriğinde magnezyum bulunan avokado, bitter çikolata, fındık, bakliyat ürünleri, muz gibi ürünleri eklemeniz vücudunuzdaki magnezyum seviyesini arttıracaktır. Magnezyumun aynı zamanda kan şekerini düzenleyici etkisi de bulunur.


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