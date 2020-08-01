Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ağustos ayı başak burcu yorumumuzu hazırladık..23 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında doğan başak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Başak burcunu 2020 Ağustos ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında başak burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ağustos aylık burçlarda başak burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Başak Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu...

Başak burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Bu ay tatiller yapabilir, kısa molalar verebilir, dinlenmeye ve rahatlamaya daha çok önem verebilirsiniz. Yaşamdan aldığınız huzuru arttırmaya çalışmalı. Spiritüel ve dini çalışmalar, yardım kuruluşları ve hayır işleri içinde olabilirsiniz.

4-13 ve 24 Ağustos tarihlerinde çocuklarınızın hayatıyla ilgili daha korumacı olabilir, yönetme ihtiyacının artışıyla daha baskın olmak isteyebilirsiniz. Aynı dönemlerde ise çocuklarınızın daha çok bildiğini okumak istediği, agresif tavırlarıyla karşılaşabilirsiniz.