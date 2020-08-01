Başak burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ağustos ayı başak burcu yorumumuzu hazırladık..23 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında doğan başak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Başak burcunu 2020 Ağustos ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında başak burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ağustos aylık burçlarda başak burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Başak Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu...
Bu ay tatiller yapabilir, kısa molalar verebilir, dinlenmeye ve rahatlamaya daha çok önem verebilirsiniz. Yaşamdan aldığınız huzuru arttırmaya çalışmalı. Spiritüel ve dini çalışmalar, yardım kuruluşları ve hayır işleri içinde olabilirsiniz.
4-13 ve 24 Ağustos tarihlerinde çocuklarınızın hayatıyla ilgili daha korumacı olabilir, yönetme ihtiyacının artışıyla daha baskın olmak isteyebilirsiniz. Aynı dönemlerde ise çocuklarınızın daha çok bildiğini okumak istediği, agresif tavırlarıyla karşılaşabilirsiniz.
Bu dönemde aşk ilişkilerinde güven, değer konuları önem kazanıyor. Finansal paylaşımlar, kişilerin finansal dengeleri ilişkilere etki edebilir. Tutkular, arzular artıyor olacak. Bu tarihlerdeki tanışmalarda hızlı karar vermemeli.
19 Ağustos'ta Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih civarında şaşırtıcı gerçekleri öğrenebilir, çevrenizle ilgili ilginç haberler alabilirsiniz. Uzaklardan bir vefat haberi gelebilir. Aşk ilişkilerinde aldatılma, saklanan durumların açığa çıkması söz konusu olabilir.
Yine bu dönem civarında yaşama ektiklerinizin sonuçları, yaptığınız iyilik ve yardımların karşılığı gelebilir. Şaşırtıcı ve net, işaretçi olan rüyalar görebileceğiniz için bu dönemde rüyaları dikkate almalısınız. Çocukların sağlığında güçlenme ve toparlanma olabilir.
20 Ağustos'a kadar Merkür, 22 Ağustos'a kadar ise Güneş Aslan burcunda olacak. Bu süreçte rahatlamaya
22 Ağustostan itibaren Güneş sizin burcunuzda ilerliyor olacak. Bu tarihe kadarki rahatlama, içe çekilme, mevcut çevreden uzaklaşma haliniz bu tarihle birlikte son bulacak. İş, ilişkiler gibi yaşamın farklı alanlarındaki hedeflerinize odaklanacaksınız. Fakat kaygı ve evham, başarı isteğiyle birlikte gelebilir. Finansal başarılar elde edebilirsiniz.
Astrolog Merve Rençber
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