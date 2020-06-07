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Başakşehir’de emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 00:26 | Son Güncelleme

Başakşehir’de bir sitenin eski ve yeni yönetimi arasında çıkan kavgada, emekli polis olduğunu öğrenilen bir şahıs, tartıştığı kişilere mermi yağdırdı. Olayda yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Başakşehir’de emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi: Çok sayıda yaralı var

Olay, saat 23.30 sıralarında Başakşehir Kayaşehir 12. Bölge Botanik Sokak’ta bulunan sitenin içerisinde yaşandı. İddiaya göre, sitenin eski ve yeni yönetimi bir araya gelerek konuşmaya başladı. Eski ve yeni yönetim arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine emekli polis olduğu öğrenilen Z.S. isimli bir kişi iki eline aldığı silahla tartıştığı kişilere mermi yağdırdı.

5 KİŞİ KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Yaşanan olayda 5 kişi yaralanarak kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli emekli polis Z.S. ve oğlu G.S. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü.

"SİTEYLE ALAKASI OLMAYAN BİR ŞAHIS GELDİ, SİLAHI ÇIKARTIP RASTGELE SIKMAYA BAŞLADI"

Olayı anlatan bir site sakin, “Mevcut olan yönetimin bir şekilde bizimle uzlaşmasını bekledik. Bu esnada problem çıkmasın diye güvenlik kurumunu arayarak takviye kuvvet istedik. Ama güvenlikten önce eski yönetimin babası geldi. Aslında siteyle alakası olmayan bir şahıstı. Emekli polis olduğunu söyledi, silahı çıkartıp rastgele sıkmaya başladı” dedi.

Polis ekipleri incelemelerini sürdürürken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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