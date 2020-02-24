'Başaramazsın' diyenlere inat birinci oldu! İşte dünyanın konuştuğu kadın asker

28 yaşındaki Barbie lakaplı Brie Burgett, deniz piyade okulundan mezun oldu. Şu anda savaş mühendisi olarak görev yapan Barbie, 19 yaşına gelene dek mesleği gereği 100 den fazla ülkeye gitti.

Dış görüntüsü yüzünden yadırgandı ama asla pes etmedi

19 yaşındayken aynı anda üniversiteden hem siyaset bilimi hem de uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olan Brie Burgett'in lakabı "Barbie".

ABD'nin Ohio eyaletine başlı Lancaster kentinde dünyaya gelen 28 yaşındaki Brie Burgett, okuldan mezun olduktan bir müddet kendisine uygun bir iş arayışına girdi.

Askeri yetkililer ile tanışan Brie, 2011 yılında Amerika Deniz Piyade Teşkilatı'na asker yetiştiren askeri okula girmeye karar verdi.

Ancak hem dış görüntüsü hem de genç yaşından dolayı, ön yargılı kişiler tarafından fazlaca yadırgadı.

Brie, Dailymail'e verdiği röportajda okuldakilerin kendisine "Barbie" lakabı takıp mesleğin zorluklarını kaldırmayacağını söylediğini anlattı.

Ancak Brie, dışarıdan gelen tüm olumsuz eleştirilere kulağını kapattı. Yeni tanıştığı ve mesleğini soran insanların deniz piyadesi olduğunu duyunca şaşırdıklarını söyleyen Brie, okulu birincilikle bitirmeyi başardı.

"İnsanların kafasında canlandırdığı klasik deniz piyadesi tiplemesine uymadığım için mesleğimi söylediğimde şaşırıyorlar" diyen Brie, bu kararının zorlu olacağını bildiğini ancak bir an bile pişman olmadığını söyledi.

Çoğu meslektaşının, kendisine "beraber çalıştığı ilk kadın asker" olduğunu söylediğini aktaran 28 yaşındaki Brie, bu durumla gurur duyduğunu anlattı.

Asker olmanın belli zorlukları olduğunu söyleyen özellikle askeri okula ilk girdiği zamanlarda en yakın arkadaşlarından çok olumsuz tepki aldığını söyleyen Brie, başarının cinsiyet ile ilgili olmadığını, tamamen çalışmak ve özgüvenle alakalı olduğunu kanıtladı.

Asker olmanın belli zorlukları olduğunu söyleyen özellikle askeri okula ilk girdiği zamanlarda en yakın arkadaşlarından çok olumsuz tepki aldığını söyleyen Brie, başarının cinsiyet ile ilgili olmadığını, tamamen çalışmak ve özgüvenle alakalı olduğunu kanıtladı.

Bugüne kadar aralarında Japonya, Almanya ve Tayland'ın da olduğu 108 ülkeye giden ve buralarda farklı ordular ve hükümetlerle işbirliği içerisinde çalışan genç kadın, hayatını bu şekilde çizdiği için çok mutlu.

Filipinler'de bir insani yardım projesinin parçası olarak okullar inşa etmekten, Afrika'daki ortak askeri çalışmalara kadar, Brie'nin mesleği hem zorlu hem de son derece ilgi çekici.

Aldığı her yeni görevde yeni bilgiler öğrendiğini söyleyen Brie, öğrenmenin sonsuz olduğunu da sözlerine ekledi.

Genç kadın, kendisine asker olamayacağını söyleyen herkese bu düşüncenin yanlış olduğunu gösterdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Brie, sıra dışı hayatını, iş gereği gezdiği ülkeleri ve antrenmanlarını sosyal medyadan paylaşıyor.