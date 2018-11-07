Başarı burnunuzun dibinde

Evet Burun Şekli Başarıyı Büyük Ölçüde Etkiliyor. Peki Ama Nasıl ? Nefes alma işlevi nedeniyle, insan vücudundaki en önemli organlar arasında yer alan burun, aynı zamanda kişinin dış görünüşünü etkileyen en önemli faktörlerin başında gelmekte. Gelişen ve değişen teknoloji ile beraber artık günümüzde hem nefes almaya yönelik hem de estetik dış görünümü düzeltmek için estetik burun ameliyatları sıklıkla yapılmakta. İnsanlar sosyal hayatta özgüvenli olmak için kusursuz bir yüz görünümüne sahip olmak istiyor. Yapılan araştırmalara göre estetik görünümlü buruna sahip olan bireyler, özgüvenlerini tazeliyor ve bununla paralel olarak iş hayatında başarılarını gözle görülür bir şekilde artırıyor. Türkiye’de Estetik Ameliyatları Sıralamasında Burun 1. Sırada Toplum tarafından beğenilme ve kabul görme arzusu, şüphesiz günümüzde herkesin ulaşmak istediği bir doyum noktası. Toplumdaki mevcut güzellik algısının da 1 numaralı aktörü kuşkusuz yüzümüz. Yüzümüzde en çok dikkat çeken organımız ise, iletişim kurduğumuz zaman, göz temasını ilk sağladığımız organların başında gelen burun. Yapılan birçok araştırma ve gözlemler sonucunda burun şekillerinden memnun olmayan kişilerin toplumdan uzaklaştığı, özgüven eksikliği yaşadığı ve bunun sonucu olarak da gelecek kaygısı yaşamalarından ötürü başarısızlık oranının arttığı bir gerçek.

Dünyada en sık yapılan estetik ameliyatlar listesinde 4. sırada yer alan burun ameliyatları, Türkiye’de ilk sırada tercih ediliyor. Türkiye’de en çok 18 ve 30 yaş arasındaki bireylerin tercih ettiği burun ameliyatları sonrasında kişilerin ruhsal yenilenme yaşadığı, aynaya daha mutlu ve rahat bir şekilde bakabildikleri, beden dillerinde ciddi iyileşmelerin yaşandığı ve tüm bunların sonucunda ise kişilerin özgüvenlerinde gözle görülür bir artış yaşandığı gözlemlenmekte. Hastalar İş Görüşmelerine Daha Rahat Katılıyor... Burun ameliyatı öncesi hastalarımızın isteklerini analiz etmek için gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sırasında, kişilerin sosyal ve iş hayatlarında yaşadıkları olumsuz durumları tüm çıplaklığı ile dinleme ve psikolojilerini sentez etme fırsatımız oluyor. Bu istekler doğrultusunda başarıyla gerçekleştirdiğimiz ameliyatlar ve mutlu ayrılan hastalarımız ile kontroller için daha sonra da sık sık bir araya geliyoruz. Kontrol görüşmelerinde birçok hastadan artık hayata daha pozitif bir pencereden baktıklarını ve sosyal hayatlarında kendilerine daha çok güvendiklerini öğreniyoruz. Birçoğu iş görüşmelerine daha rahat katıldıklarını, görüşme sırasında daha özgüvenli, pozitif bir tavır sergilediklerini ve kariyerinde daha yapıcı olduklarını belirtiyorlar. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor. Bu ameliyatlar hastaların sadece burun şekillerini değil, hayata bakış açılarını da değiştiriyor.