HABER
  4. Başbakan Netanyahu'nın en zor sınavı: Üçünü de bıraktı!

Başbakan Netanyahu'nın en zor sınavı: Üçünü de bıraktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.01.2020 15:22 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında yolsuzluk davası açılmasına karar verilmesinin ardından en zor günlerini yaşıyor. Netanyahu, elinde bulundurduğu üç bakanlıktan da istifa etmek zorunda kaldı.

Başbakan Netanyahu'nın en zor sınavı: Üçünü de bıraktı!

Yerel basında yer alan habere göre, Netanyahu, Sosyal Yardım, Diaspora ve Tarım Bakanlıkları koltuklarını bıraktığı konusunda kabineyi bilgilendirdi.

Netanyahu'nun, söz konusu bakanlıklara pazar günü yeni isimleri ataması bekleniyor.

Netanyahu'nun istifası, bu atamaların ardından yürürlüğe girecek.

İsrail'deki yasalar gereği, hakkında dava açılan bir bakanın görevinden istifa etmesi gerekirken, başbakan için böyle bir zorunluluk bulunmuyor.

Bu nedenle Netanyahu, başbakanlık görevini yürütmeye devam ediyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu hakkında dava açmaya karar vermişti.

Netanyahu, bunu engellemek amacıyla dün akşam, meclise dokunulmazlık başvurusunda bulunmuştu.

Başvuru kabul edilirse, Başsavcı Mandelblit, Netanyahu hakkında dava açamayacak.

PARTNERMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bu sabah resmen değiştiMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bu sabah resmen değişti
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandıKastamonu’da uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı
Erdoğan: Türk milleti Batı'ya ve Arap dünyasının önemli bölümüne insanlık dersi vermiştirErdoğan: Türk milleti Batı'ya ve Arap dünyasının önemli bölümüne insanlık dersi vermiştir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu israil bakanlık koltuğu istifa

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Orduda üç askere 'Pokemon avlama' görevi verildi!

Orduda üç askere 'Pokemon avlama' görevi verildi!

Greta'ya yönelik cinsel espri tepki çekti!

Greta'ya yönelik cinsel espri tepki çekti!

İngiltere’de emsal 'veganlık' davası!

İngiltere’de emsal 'veganlık' davası!

Herkes ona 'kedi kadın' diyor, çitalarla uyuyor!

Herkes ona 'kedi kadın' diyor, çitalarla uyuyor!

Kriz yaratan protestocular 'şartlı' mı çekildi?

Kriz yaratan protestocular 'şartlı' mı çekildi?

Günlerdir devam ediyordu! Tarihinin rekorunu kırdı

Günlerdir devam ediyordu! Tarihinin rekorunu kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.