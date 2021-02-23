Basen eritme hareketlerini adım adım anlattık: Günde 20 dakikanızı ayırmak yeterli!

Özellikle kadınların vücutlarıyla ilgili en çok şikayetçi oldukları konuların başında basen bölgesindeki yağlanmalar geliyor. Kilo birikimine ve yağlanmaya müsait olan basen bölgesinin kalınlaşması kolay, incelmesi ise ne yazık ki bir o kadar zordur. Basen ve kalça eritmek için uygun olan egzersizlere günde 15-20 dakikanızı ayırarak daha sıkı bir vücuda sahip olabilirsiniz. Gelin basen eritme hareketlerine sizin için oluşturduğumuz egzersiz çalışmalarıyla yakından bakalım.

VİDEOLU ANLATIMDAKİ YAPACAĞINIZ BASEN ERİTEN HAREKETLER

Yere yüz üstü uzanın. Dizinizi bükün ve yerden kaldırabildiğiniz kadar yukarı kaldırın ve yere indirin.

Dizinizi kaldırırken nefes alın indirirken nefes verin.

Bu hareketi her bacak için 15 kez tekrarlayın ve ikişer set olarak yapın.

Her iki dizinizi de bükün. Yerden kaldırabildiğiniz kadar yukarı kaldırın. Bu hareketi 2 set olacak şekilde 15 kez tekrar edin.

Dizinizi bükmeden nefes vererek sağ bacağınızı kaldırabildiğiniz kadar yukarı kaldırın. 3 set olacak şekilde 15 kez tekrar edin. Aynı işlemi diğer bacak için de uygulayın.