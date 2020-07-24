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Basın Bayramı nedir, neden 24 Temmuz'da Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlanır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 08:06 | Son Güncelleme

Basın Bayramı veya Gazeteciler ve Basın Bayramı, Türkiye'de Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümünü anmak amacıyla 24 Temmuz tarihinde her yıl kutlanır. Peki Basın Bayramı nedir, neden 24 Temmuz'da Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlanır? İşte Basın Bayramı'nın tarihçesi...

Basın Bayramı nedir, neden 24 Temmuz'da Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlanır?

Ülkemizde tarihi konusunda henüz bir netlik kazanmasa da her yıl 24 Temmuz Basın Bayramı ya da Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanır. Basın Bayramı'nın kutlanmasının amacı nedir? Basın Bayramı nasıl ortaya çıkmıştır? Basın Bayramı tarihçesi ve detayları...

Basın Bayramı'nın amacı nedir?

Bugün kutlanan Basın Bayramı'nın amacı merak konusu oldu. Türkiye'de Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz'da Basın Bayramı olarak kutlanır. Basın Bayramı veya Gazeteciler ve Basın Bayramı, tarihi konusunda üzerinde anlaşmazlık bulunsa da Türkiye'de Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanan önemli gündür. Basın Bayramı nedir, neden 24 Temmuz'da Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlanır?

Basın Bayramı nedir, nasıl ortaya çıktı?

Osmanlı İmparatorluğu zamanında çıkan tüm gazeteler sansür memurlarının kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayınlanıyordu. Türk basınında sansürün ilk uygulandığı tarih ise 10 Mayıs 1876'dır. 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet yürürlüğe girdikten sonra bu uygulamaya son verilmesi günümüzde "sansürün kaldırılması" olarak adlandırılmaktadır. 10 Haziran 1946 yılında kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, bir basın günü oluşturmayı planlamıştır. Türkiye'de ilk gazetenin çıkış tarihine göre düzenlenmesi planlanan bu güne "Basın Bayramı" adı verilecektir. Ancak ilk gazete konusunda çeşitli görüşler bulunduğundan dolayı bir görüş birliği sağlanamamış, daha sonra Falih Rıfkı Atay tarafından bayramın her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanılması fikri ortaya atılmış ve kabul edilmiştir.

İlk gazetenin çıkışı konusundaki tartışmalarda ise bazı kişiler, Osmanlı İmparatorluğu sınırları dahilinde ilk Osmanlı Türk gazetesi olan Takvim-i Vekayi'nin yayınlandığı 1831 çıkış tarihini doğru olarak kabul etmişlerdir. Ancak Takvim-i Vekayi'nin resmi gazete olmasından dolayı ilk çıkan Türkçe gazete olmadığını savunanlarda bulunmaktadır. Bu öngörüyü savunanlar ise ilk Türkçe gazetenin 1861 yılında yayınlanmaya başlanan Tercüman-ı Hakikat olduğunu iddia ederler.

Gazeteciler ve Basın Bayramı'nın kutlanışı!

Türkiye'de Basın Bayramı özellikle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önderliğinde Bâb-ı Âli ile kutlanmakla birlikte, her il ve bazı ilçelerde de Basın Bayramı ayrı ayrı kutlanmaktadır. Basın Bayramında pek çok siyaset adamı, rektörler ve bazı belediye başkanları tarafından bildiri yayınlanmaktadır. Bildirilerde Basın Bayramının önemine değinilerek, özellikle Türk basınındaki sansür ile ilgili konular bu bildirilerde yer almaktadır.


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