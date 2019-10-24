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BASIN EKSPRES YOLU'NDA KAMYONET DEVRİLDİ, TRAFİK OLUŞTU (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 06:16 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  Basın Ekspres Yolu, Yeşilköy istikametinde seyir halindeki kamyonet önce bariyerlere ardından aynı yönde önünde seyreden sebze yüklü kamyonete çarptı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Basın Ekspres Yolu, Yeşilköy istikametinde seyir halindeki kamyonet önce bariyerlere ardından aynı yönde önünde seyreden sebze yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sebze yüklü kamyonet devrilirken her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verilince yolda trafik oluştu. Kamyoneti kaldırma çalışması sürüyor.

Görüntü dökümü:
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-Kazaya karışan kamyonetlerden görüntü
-Çalışmalar
-Oluşan trafik
-Detaylar

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