HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Başına alev almış piknik tüpü düştü! Araçla seyir halindeyken hayatının dehşetini yaşadı: Söndüremeyince balkondan aşağı atmışlar

Başına alev almış piknik tüpü düştü! Araçla seyir halindeyken hayatının dehşetini yaşadı: Söndüremeyince balkondan aşağı atmışlar

08.08.2023 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 24 yaşındaki Mehmet İşler eşi benzeri görülmemiş bir talihsizlik yaşadı. Arkadaşıyla arabada seyir halinde olan İşler'in başına alev almış bir piknik tüpü düştü. Atan kişi veya kişilerin söndüremedikleri için aşağı attığı değerlendirilen piknik tüpü otomobilin sunroof'unu kırıp İşler'in başına isabet etti. O korkunç anlar saniye saniye görüntülendi.

Başına alev almış piknik tüpü düştü! Araçla seyir halindeyken hayatının dehşetini yaşadı: Söndüremeyince balkondan aşağı atmışlar

Araçla seyir halindeyken başına piknik tüpü düşen Mehmet İşler hastanelik oldu, kafasına 19 dikiş atıldı ve 1 gün hastanede kaldı. Sorumluların bulunmasını isteyen İşler, "Bu kasten öldürmeye teşebbüstür" dedi. Tüpün başına isabet etmesi sonrası hafıza kaybı geçirdiğini dile getiren İşler, "Yanımda Tolunay diye arkadaşım vardı. O dışarıya attı. Zaten tüp arabanın içinde kalmış olsaydı, patlasaydı arabanın içinde hiçbirimizin parçası bulunmazdı" diye konuştu.

-bahcelievlerde-alev-alinca-balkondan-atilan-tup-surucunun-kafasina-dustu_6007_dhaphoto15

ALEV ALMIŞ TÜP BALKONDAN AŞAĞI ATILDI

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde geçen Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki Mehmet İşler, arkadaşıyla birlikte evine gitmek için Fatih Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken, alev alan tüp bir apartmanın balkonundan aşağı atıldı. Yanan tüp Mehmet İşler'in arabasının cam tavanına düştü.

-bahcelievlerde-alev-alinca-balkondan-atilan-tup-surucunun-kafasina-dustu_6007_dhaphoto6

ARABADAKİ ARKADAŞI PANİKLE TÜPÜ DIŞARI ATTI

Camın kırılmasıyla yanan tüp, sürücü Mehmet İşler'i başına isabet etti. O esnada da otomobil içinde olan İşler'in arkadaşı ise yanan tüpü aracın dışına çıkararak patlama korkusuyla söndürmek için yol kenarına attı. Başından yaralanan Mehmet İşler, arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Mehmet İşler'in kafasına hastanede 19 dikiş atıldı. İşler, hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu edildi. Talihsiz sürücü Mehmet İşler, yanan tüpü atan şüpheli veya şüphelilerin bulunması için karakola giderek şikayetçi oldu. İşler'in otomobilinde ise hasar oluştu. 

-bahcelievlerde-alev-alinca-balkondan-atilan-tup-surucunun-kafasina-dustu_6007_dhaphoto12

"TÜPÜN DARBESİNDEN DOLAYI GEÇİCİ BİR HAFIZA KAYBI YAŞAMIŞIM"

Tüpün başına isabet etmesi sonucu yaralanan Mehmet İşler, "Caddede ilerlerken kendi aracımla, nereden geldiği belli olmayan piknik tüpü ilk başta aracıma isabet edip cam tavanı patlattı. Sonra kafama girerek belli bir hasar oluşturdu kafamda. Şu an kafamda 19 dikiş var. Doku kaybım falan var, hissetmemezlik var. Bununla ilgili kim olduğunu bilmiyorum ama bulunması için gerekli her şeyin yapılmasını istiyorum. Şikayetçiyim zaten bulunmasını istiyorum. Çünkü bu kasten öldürmeye teşebbüstür" dedi. 

1

"DIŞARI ÇIKARDIĞIMIZDA DA ALEVLİYDİ"

O gün yaşadıklarını anlatan İşler şöyle konuştu:

"Arkadaşımın evindeydim, onun evinden çıktım. Kendi evime gidiyordum. Evime giderken zaten bu olay gerçekleşti. Ve olay yerinde zaten bir süre kendime gelemedim. Çünkü başıma aldığım piknik tüpünün darbesinden dolayı geçici bir hafıza kaybı yaşamışım. Alevliydi zaten, dışarı çıkardığımızda da alevi zaten kamera kayıtlarında da mevcut.

-bahcelievlerde-alev-alinca-balkondan-atilan-tup-surucunun-kafasina-dustu_6007_dhaphoto4

"ARABADA PATLASAYDI HİÇBİRİMİZİN PARÇASI BULUNMAZDI"

Yanımda Tolunay diye arkadaşım vardı. O da karakolda şikayetçi oldu. Onun da çünkü kafasında bir hasar var, ellerinde yanıklar falan var tüpten dolayı. O dışarıya attı zaten. Normalde arabanın içinde kalmış olsaydı, patlasaydı yani hiçbirimizin parçası bulunmazdı zaten arabanın içinde. Araçtan indim bir süre kendime gelemedim zaten. Arkadaki araçta da diğer arkadaşım vardı. Onun arabasıyla direk hastaneye gittik. Tedavi süreci sonrasında emniyet birimleri geldi zaten hastaneye. Şikayetçi oldum. Sağ tarafımda uyuşmazlık var. Doku kaybım var başımda. Yani geçici bir hafıza kaybı yaşadım" şeklinde konuştu.  

-bahcelievlerde-alev-alinca-balkondan-atilan-tup-surucunun-kafasina-dustu_6007_dhaphoto11

"SÖNMEMİŞ, ALIP DIŞARIYA ATMIŞLAR"

Cadde üzerinde işletme sahibi Aydın Karataş, "Ben geldiğimde olay olmuştu. Yoldan geçen bir vatandaş seyir halindeyken yukarıdan yanan tüp aşağıya atılıyor. Seyir halindeyken adamın sunroof'unun üzerine düşüyor. Ölebilirdi de gerçekten. Kötü bir olay yaşanmış. Şimdi yukarıdan nasıl bir can havliyle atılmış o tüp; yanan tüpü, söndürememişler herhalde. Sönmemiş, alıp dışarıya atmışlar. Ama keşke gelip baksaydılar birileri var mı veya birilerine bir şey oldu mu. O an gelip çocuğa yardım etseydiler, adama yardım etseydiler" diye konuştu.

-bahcelievlerde-alev-alinca-balkondan-atilan-tup-surucunun-kafasina-dustu_6007_dhaphoto8

Polisin şüpheliyi tespit etmek için çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

-bahcelievlerde-alev-alinca-balkondan-atilan-tup-surucunun-kafasina-dustu_6007_dhaphoto7

OLAY KAMERADA

Öte yandan yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde İşler'e ait otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken apartmanın balkonundan yanan tüp otomobilin cam tavanına düşüyor.

-bahcelievlerde-alev-alinca-balkondan-atilan-tup-surucunun-kafasina-dustu_6007_dhaphoto13

Otomobilin içinden alevli şekilde çıkarılan tüp İşler'in arkadaşları tarafından uzaklaştırılmaya çalışılıyor.

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi

İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi

 Rezidansta feci şekilde can vermişti! Son mesajı ortaya çıktı

Rezidansta feci şekilde can vermişti! Son mesajı ortaya çıktı

 Sokak ortasında dehşet kamerada! Eşini tekme tokat döverek bayılttı

Sokak ortasında dehşet kamerada! Eşini tekme tokat döverek bayılttı

 Cevdet Yılmaz'dan vergi sisteminde değişiklik mesajı

Cevdet Yılmaz'dan vergi sisteminde değişiklik mesajı

-bahcelievlerde-alev-alinca-balkondan-atilan-tup-surucunun-kafasina-dustu_6007_dhaphoto14

-bahcelievlerde-alev-alinca-balkondan-atilan-tup-surucunun-kafasina-dustu_6007_dhaphoto9

-bahcelievlerde-alev-alinca-balkondan-atilan-tup-surucunun-kafasina-dustu_6007_dhaphoto10

-bahcelievlerde-alev-alinca-balkondan-atilan-tup-surucunun-kafasina-dustu_6007_dhaphoto2

-bahcelievlerde-alev-alinca-balkondan-atilan-tup-surucunun-kafasina-dustu_6007_dhaphoto3

-bahcelievlerde-alev-alinca-balkondan-atilan-tup-surucunun-kafasina-dustu_6007_dhaphoto1

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladıMuğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı
Rezidansta feci şekilde can vermişti! Son mesajı ortaya çıktıRezidansta feci şekilde can vermişti! Son mesajı ortaya çıktı
Kabine'den sonra tek tek sıraladı: O ücretlere zam sinyali!Kabine'den sonra tek tek sıraladı: O ücretlere zam sinyali!
Anahtar Kelimeler:
piknik tüpü

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

“Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Ev tadilatında öyle bir şey buldu ki... Şaşkınlığını gizleyemedi

Ev tadilatında öyle bir şey buldu ki... Şaşkınlığını gizleyemedi

Müstehcen görüntüleri internetteydi! “Kolayca manipüle ediliyordu”

Müstehcen görüntüleri internetteydi! “Kolayca manipüle ediliyordu”

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.