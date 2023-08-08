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  4. Rezidansta feci şekilde can vermişti! Genç şarkıcının son mesajı ortaya çıktı: Ölümünden 1 dakika önce...

Rezidansta feci şekilde can vermişti! Genç şarkıcının son mesajı ortaya çıktı: Ölümünden 1 dakika önce...

08.08.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde şarkıcı Ayyüce Dilşat Ç. (20), kaldığı rezidansın 7. katından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Genç şarkıcının korkunç ölümüyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Ayyüce Dilşat Ç.'nin 7. kattan düşmeden 1 dakika önce annesine "Beni affet" diye mesaj yazdığı tespit edildi. İşte detaylar...

Rezidansta feci şekilde can vermişti! Genç şarkıcının son mesajı ortaya çıktı: Ölümünden 1 dakika önce...

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 30 Temmuz'da Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerindeki bir rezidansın 7. katında yalnız yaşayan ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç. (20), pencereden aşağı düştü. Mazgalın içine düşen Ayyüce Dilşat Ç.'yi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

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İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

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İncelemelerin ardından Ayyüce Dilşat Ç.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü mazgal kesilerek çıkartıldı. İzmir'den çalışmak için Kayseri'ye geldiği öğrenilen talihsiz kadının cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.

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SON MESAJINI ANNESİNİ ATMIŞ

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç.'nin 7. kattan düşmeden 1 dakika önce sabah 06.01'de annesine "Beni affet" diye mesaj yazdığı tespit edildi.

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İHA

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Şarkıcı Kayseri Rezidans

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