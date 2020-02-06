HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Başını plastik bidona sıkıştıran yavru köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Başını plastik bidona sıkıştıran yavru köpeğin imdadına itfaiye yetişti

İLGİNÇ HABERLER  | 06.02.2020 14:14 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde, oyun oynarken kafasını plastik bidona sıkıştıran yavru sokak köpeğini Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.

Silifke’nin Atik Mahallesinde yavru sokak köpeği oyun oynamak için plastik bidonu seçince başına iş açtı. Plastik bidona başını sıkıştıran haylaz köpek, bir süre kafasını çıkarmayı denedi, ancak başaramadı. Minik yavrunun oyun oynadığı plastik bidona kafasını sıkıştırdığını fark eden mahalle sakinleri, köpeği yakalayarak bidonu çıkarmak istedi, ancak onlar da başarılı olamadı. Bunun üzerine mahalleliler Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbarın geldiği mahalleye giden ekipler, köpeğin kafasını kısa sürede dikkatli bir şekilde bidondan çıkardı. Korktuğu gözlerinden belli olan yavru köpek, kurtarılır kurtarılmaz olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinleri köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNER Zümrüdü Anka'nın Zümrüt'ünü gören gözlerine inanamadı! Öyle bir kıyafet giydi ki... Zümrüdü Anka'nın Zümrüt'ünü gören gözlerine inanamadı! Öyle bir kıyafet giydi ki...
Şiddetli fırtına böyle uçurdu! O anlar kameradaŞiddetli fırtına böyle uçurdu! O anlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek Mersin bidon

En Çok Okunan Haberler

Kule ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı

Kule ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

Arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı

Arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve çığ uyarısı yapıldı

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve çığ uyarısı yapıldı

'Duyduğum en efsane ezan okunuyor'

'Duyduğum en efsane ezan okunuyor'

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Karısının doğum yapmasını eskortlarla kutladı!

Karısının doğum yapmasını eskortlarla kutladı!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sapkınlık! Meğer erkek arkadaşı o uyurken filme çekip...

Sapkınlık! Meğer erkek arkadaşı o uyurken filme çekip...

Köpeğin ve yavru kedinin yürekleri ısıtan anları böyle görüntülendi

Yürek ısıtan anlar böyle görüntülendi

Rusya’da bir otomobil, kafeye daldı! Kaza anı böyle görüntülendi

Büyük şok yaşadılar! Bir anda...

Şiddetli fırtına cami minaresinin cam kubbesini böyle uçurdu

Şiddetli fırtına böyle uçurdu! O anlar kamerada

2013 yılında araç trafiğine kapatılmıştı! Hıdırlık Köprüsü hikayesiyle şaşırtıyor

Hikayesini duyunca şaşıracaksınız! 770 yıllık köprü

Koronavirüsünün ortaya çıktığı Vuhan'da vatandaşlar TikTok ile iletişim kuruyor

Karantina bölgesinde ilginç görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.