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    4. Basit bir ağrı sandı, doktorlar bile gözlerine inanamadı! 12 yaşındaki kızın karnından çıktı

    Basit bir ağrı sandı, doktorlar bile gözlerine inanamadı! 12 yaşındaki kızın karnından çıktı

    07.08.2024 15:48
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    Sivas'ta yaşayan 12 yaşındaki genç kız şiddetli karın ağrıları ve düzensiz adet kanamaları şikayetleri sonucu hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından genç kızın karın bölgesinde kavun büyüklüğünde kist tespit edildi. Çıkan kistin büyüklüğüne doktorlar bile inanamadı.

    Basit bir ağrı sandı, doktorlar bile gözlerine inanamadı! 12 yaşındaki kızın karnından çıktı

    Sivas'ta yaşayan 12 yaşındaki N.B. şiddetli karın ağrıları ve düzensiz adet kanamaları şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda genç kızın karın bölgesinde yaklaşık 25 santimetre çapında adeta kavun büyüklüğünde bir kist olduğu tespit edildi. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aluç tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, genç kızın sol yumurtalığında bulunan ve karaciğere kadar uzanan devasa kist içerisindeki 1.6 litre su boşaltılıp, başarıyla çıkarıldı. Sağlığına kavuşan genç kız taburcu edildi.

    OPERASYON SIRASINDA KİSTTEN YAKLAŞIK 1.6 LİTRE SIVI BOŞALTILDI

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    Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aluç, kisttin içerisinden yaklaşık 1.6 litre sıvı boşaltıldığını söyleyerek, “Karın ağrısı, düzensiz adet şikayetiyle bize geldi. Dışarıda yapan tetkiklerde ve bizde yapılan tetkiklerinde karın içerisinde yaklaşık yirmi beş santimetrelik çapında bir kitli kitle tespit ettik.

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    Burada da tetkiklerimize tekrar baktığımızda sol över kökenli bir kisttik yapı olduğunun farkına vardık. Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ve ailenin onayını aldıktan sonra hastayı operasyona aldık. Karaciğere kadar uzanan bir kisttik yapımız vardı. Onun içerisinde yaklaşık 1.6 litre sıvı boşalttık. Over dokusunu, yumurtalık dokusunu koruyarak kisti tamamen eksize ettik. Hastamızı şifayla taburcu ettik. Patoloji sonucumuz da iyi huylu olarak geldi” dedi.

    "İLK ADETİN BAŞLADIĞI ERGENLİK ÇAĞINDA OLAN OVERKİSTLERİN DAHA YAKIN TAKİP EDİLMESİ LAZIM"

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    Adetin başladığı ergenlik çağında olan overkistlerin yakından takip edilmesi gerektiğine değinen Aluç, “Çocuklarda özellikle ergenlik çağında bu tür semptomlar, karın ağrısı, adet düzensizliği olduğu zaman mutlaka ebeveynler çocuklarını muayeneye getirmeleri lazım. Bir yenidoğan döneminde bir de çocuklarda ergenlik döneminde yumurtalık kistlerine daha fazla rastlıyoruz.

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    Yenidoğan döneminde olanlar anneden geçen östrojen kaynaklı oluyor ve genellikle kendiliğinden kayboluyor. Ama ilk adetin başladığı ergenlik çağında olan overkistlerin daha yakın takip edilmesi lazım. Bunlarda kistin boyutu beş santimetrenin üzerine çıkarsa over torsiyonu dediğimiz overin kangren olma durumu olduğu için yakın takip edilmesinde büyük fayda var” diye konuştu. (İHA)
    Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    kist
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