KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Kardiyolog kolesterol için 1 besini işaret etti! Tereyağı ve yağlı peynir yerine tüketilebilir

Kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmak, kalp ve damar sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Bu noktada günlük beslenme alışkanlıkları da önemli rol oynuyor. Kardiyolog Dr. Oliver Guttmann, özellikle doymuş ve trans yağ tüketiminin sınırlandırılması gerektiğine dikkat çekerken, kolesterol kontrolünü desteklemek için beslenme düzenine eklenebilecek bir gıdayı öne çıkardı.

Kardiyolog kolesterol için 1 besini işaret etti! Tereyağı ve yağlı peynir yerine tüketilebilir
Gökçen Kökden

Kardiyolog Dr. Oliver Guttmann, kolesterol seviyelerini düşürmek isteyenlerin meyve, sebze, tam tahıl ve yağsız protein kaynaklarının ağırlıkta olduğu dengeli bir beslenme düzeni tavsiye ediyor. Guttmann, yağlı etler, kızartmalar ve işlenmiş atıştırmalıklarda bulunan doymuş ve trans yağların tüketiminin azaltılması gerektiğini belirterek avokado, kuruyemiş ve zeytinyağında bulunan doymamış yağların tercih edilebileceğini belirtiyor.

KARDİYOLOGUN ÖNE ÇIKARDIĞI BESİN: AVOKADO

Kardiyolog kolesterol için 1 besini işaret etti! Tereyağı ve yağlı peynir yerine tüketilebilir 1

Kolesterol kontrolüne yardımcı olabilecek seçenekler arasında özellikle avokado dikkat çekiyor. British Heart Foundation'a göre avokado; vitamin, mineral ve lif içermesinin yanı sıra sağlıklı doymamış yağlar açısından da zengin. Bu özellikleriyle Akdeniz tipi beslenme ve DASH diyeti gibi kalp sağlığını destekleyen beslenme modellerine uygun bir seçenek olarak gösteriliyor.

Avokadonun önemli avantajlarından biri de tereyağı, yağlı peynirler ve yağlı etler gibi doymuş yağ oranı yüksek yiyeceklerin yerine kullanılabilmesi. Avokado tost üzerinde tüketilebildiği gibi sandviçlere, salatalara ve farklı öğünlere de eklenebiliyor.

LDL VE HDL KOLESTEROL ARASINDAKİ FARK NE?

Kardiyolog kolesterol için 1 besini işaret etti! Tereyağı ve yağlı peynir yerine tüketilebilir 2

Dr. Guttmann, kolesterolün hücrelerin yapımı ve bazı hormonların üretimi için vücudun ihtiyaç duyduğu yağ benzeri bir madde olduğunu belirtiyor. Ancak kolesterolün türü ve kandaki miktarı önem taşıyor. LDL, genellikle "kötü kolesterol" olarak adlandırılıyor. Kandaki LDL seviyesinin yüksek olması damar duvarlarında plak birikimine katkıda bulunarak kalp hastalıkları riskini artırabiliyor. HDL ise "iyi kolesterol" olarak biliniyor ve LDL'nin kan dolaşımından uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor.

TEK BİR BESİN YETERLİ DEĞİL

Kardiyolog kolesterol için 1 besini işaret etti! Tereyağı ve yağlı peynir yerine tüketilebilir 3

Avokado besleyici içeriğiyle kalp dostu bir beslenmenin parçası olabilse de kolesterol seviyelerini kontrol altına almak için tek başına herhangi bir yiyeceğe güvenmek yeterli değil.

Uzmanların önerileri; doymuş ve trans yağları azaltmak, sebze, meyve ve tam tahılları artırmak ve sağlıklı yağ kaynaklarını tercih etmek üzerine yoğunlaşıyor. Avokadonun faydası da özellikle doymuş yağ oranı yüksek yiyeceklerin yerine tercih edildiğinde öne çıkıyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Limon kabuklarını sirkeyle karıştırın! Evde çok amaçlı temizleyiciLimon kabuklarını sirkeyle karıştırın! Evde çok amaçlı temizleyici
Kafalarının içindeki sesi bir türlü susturamıyorlar! Kaygılarıyla baş etmekte zorlanan 4 burçKafalarının içindeki sesi bir türlü susturamıyorlar! Kaygılarıyla baş etmekte zorlanan 4 burç

Anahtar Kelimeler:
Kardiyolog Avokado
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Saldırı için o tarihi işaret etmişti! Trump'tan yeni açıklama

Saldırı için o tarihi işaret etmişti! Trump'tan yeni açıklama

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Derin yırtmacını kapamakla uğraşmadı! İddialı seçim

Derin yırtmacını kapamakla uğraşmadı! İddialı seçim

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

Fon teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı

Fon teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.