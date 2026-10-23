Kardiyolog kolesterol için 1 besini işaret etti! Tereyağı ve yağlı peynir yerine tüketilebilir

Kardiyolog Dr. Oliver Guttmann, kolesterol seviyelerini düşürmek isteyenlerin meyve, sebze, tam tahıl ve yağsız protein kaynaklarının ağırlıkta olduğu dengeli bir beslenme düzeni tavsiye ediyor. Guttmann, yağlı etler, kızartmalar ve işlenmiş atıştırmalıklarda bulunan doymuş ve trans yağların tüketiminin azaltılması gerektiğini belirterek avokado, kuruyemiş ve zeytinyağında bulunan doymamış yağların tercih edilebileceğini belirtiyor.

KARDİYOLOGUN ÖNE ÇIKARDIĞI BESİN: AVOKADO

Kolesterol kontrolüne yardımcı olabilecek seçenekler arasında özellikle avokado dikkat çekiyor. British Heart Foundation'a göre avokado; vitamin, mineral ve lif içermesinin yanı sıra sağlıklı doymamış yağlar açısından da zengin. Bu özellikleriyle Akdeniz tipi beslenme ve DASH diyeti gibi kalp sağlığını destekleyen beslenme modellerine uygun bir seçenek olarak gösteriliyor.

Avokadonun önemli avantajlarından biri de tereyağı, yağlı peynirler ve yağlı etler gibi doymuş yağ oranı yüksek yiyeceklerin yerine kullanılabilmesi. Avokado tost üzerinde tüketilebildiği gibi sandviçlere, salatalara ve farklı öğünlere de eklenebiliyor.

LDL VE HDL KOLESTEROL ARASINDAKİ FARK NE?

Dr. Guttmann, kolesterolün hücrelerin yapımı ve bazı hormonların üretimi için vücudun ihtiyaç duyduğu yağ benzeri bir madde olduğunu belirtiyor. Ancak kolesterolün türü ve kandaki miktarı önem taşıyor. LDL, genellikle "kötü kolesterol" olarak adlandırılıyor. Kandaki LDL seviyesinin yüksek olması damar duvarlarında plak birikimine katkıda bulunarak kalp hastalıkları riskini artırabiliyor. HDL ise "iyi kolesterol" olarak biliniyor ve LDL'nin kan dolaşımından uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor.

TEK BİR BESİN YETERLİ DEĞİL

Avokado besleyici içeriğiyle kalp dostu bir beslenmenin parçası olabilse de kolesterol seviyelerini kontrol altına almak için tek başına herhangi bir yiyeceğe güvenmek yeterli değil.

Uzmanların önerileri; doymuş ve trans yağları azaltmak, sebze, meyve ve tam tahılları artırmak ve sağlıklı yağ kaynaklarını tercih etmek üzerine yoğunlaşıyor. Avokadonun faydası da özellikle doymuş yağ oranı yüksek yiyeceklerin yerine tercih edildiğinde öne çıkıyor.