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Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural: Her adaya sosyal tesis kuracağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 10:19 | Son Güncelleme

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, "Şimdiye kadar AK Parti olarak verdiğimiz sözleri tuttuk.

Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural: Her adaya sosyal tesis kuracağız

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, "Şimdiye kadar AK Parti olarak verdiğimiz sözleri tuttuk. Köylerin aldığı hizmeti Adalar almıyor. Adalar halkı için çok güzel projelerimiz var. Her adaya sosyal tesis kurmayı düşünüyoruz" dedi.

Adalar’ın en büyük sorunlarından birinin de temizlik olduğunu belirten AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, “Hepimizin sıkıntısı aynı, hizmet alamıyoruz, yollar pislik içinde. Köylerin aldığı hizmeti Adalar alamıyor. Belediyecilikten nasibini alabilmiş bir ilçe değil. Biz kötü giden talihi değiştirmek adına buradayız. Şimdiye kadar AK Parti olarak verdiğimiz sözleri tutamamazlık yapmadık. Bir söz vermişsek yaparız. Ben Özlem Öztekin Vural olarak samimiyetle söylüyorum ki, verdiği sözün arkasında durmaya çalışan bir kardeşinizim" diye konuştu.

"ÖNGÖRÜNÜM PROJEMİZ HALKIN SORUNLARINI ORTADAN KALDIRACAK"

Heybeliada’daki projesinin halka katkı sağlayacağını aktaran Vural, “Benden önceki İlçe Başkanımız İsmail Hakkı Durmuş, kendi döneminde birtakım eksiklikleri belirlemiş. Heybeliada’nın öngörünüm projesini çıkarmış. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki bir proje. Başkan adayı olduktan sonra proje önüme getirildi. Gerçekten öngörünüm projemiz çok güzel. Esnafın rahatlayacağı, görselliği çok hoş bir proje. Halkın bütün problemlerini ortadan kaldıracak. Ön görünüm projelerini çok kısa sürede gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

SOSYAL TESİS HEM KADINLARA HEM DE ERKEKLERE FAYDA SAĞLAYACAK

Her adaya sosyal tesis düşündüğünü söyleyen Vural, "Belediyenin bugünkü kaynağı sadece emlak ve çöp vergisi, bunların haricinde bir geliri yok. Biz belediyeye kaynaklar üretip daha iyi hizmet vermeyi planlıyoruz. Bu sosyal tesisler belediyeler tarafından işletilerek konumlandırılırsa bölgelerde çok da güzel iş yapacağına inanıyorum. Bu sosyal tesis içerisinde kadınlarımızın gündüz, erkeklerin ise akşam faydalanabileceği bir fitnes salonu düşünüyoruz” dedi.

Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural: Her adaya sosyal tesis kuracağız

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