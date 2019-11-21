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Başkan Aktaş’tan su tasarrufu çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 17:38 | Son Güncelleme

Bursa’nın baraj doluluk oranının yüzde 63’ler seviyesinde bulunduğunu ve şubat ayına kadar şehirde su sıkıntısının söz konusu olmadığını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, buna rağmen suyun tasarruflu kullanılması yönünde vatandaşlara çağrı yaptı.Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı olağan toplantısı gerçekleşti.

Bursa’nın baraj doluluk oranının yüzde 63’ler seviyesinde bulunduğunu ve şubat ayına kadar şehirde su sıkıntısının söz konusu olmadığını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, buna rağmen suyun tasarruflu kullanılması yönünde vatandaşlara çağrı yaptı.
Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı olağan toplantısı gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yönetiminde yapılan toplantıda, normal gündem maddeleri ile önergeler görüşüldü. Toplantıda, ayrıca yatırım ve hizmetler gündeme gelerek, şehrin mevcut su stoku değerlendirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin yeni genel sekreteri Ulaş Akhan da Başkan Aktaş tarafından meclis üyelerine tanıtıldı.
Risk yok, tedbir şart
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘beklenilen yağışların gecikmesi nedeniyle’ Bursa’da su stokunun azaldığını, Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki doluluk oranının yüzde 63’ler seviyesinde bulunduğunu söyledi. Buna rağmen önümüzdeki Şubat ayına kadar şehirde su sıkıntısı yaşanmasının söz konusu olmadığını belirten Başkan Aktaş, “Bursa’ya hiç yağmur yağmasa bile ikinci aya kadar su rezervimiz var. Normalde bu mevsimlerde harekete geçmiyoruz fakat derin kuyuları çalıştırmak durumundayız” dedi. Bursalılardan suyun tedbirli kullanılması noktasında hassasiyet beklediklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Yarın Cuma vaazlarında da bu konu işlenecek. Hemşerilerimizin dikkatli olmazı kaçınılmazdır. İnşallah herhangi bir olumsuzluğa mahal vermeden sıkıntıyı aşacağız” diye konuştu.
Başkan Alinur Aktaş, toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin yeni genel sekreteri Ulaş Akhan’ı da meclis üyelerine tanıttı. Akhan’ın 13 yıllık devlet tecrübesinin bulunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, tecrübeli mülkî amirin bundan sonra tecrübelerini Bursa için değerlendireceğini ifade etti.
“Bursa’ya hizmet, şeref madalyam olacaktır”
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, toplantıda söz alarak, meclis üyelerine seslendi. Başkan Aktaş’a ‘Bursa’ya hizmet etme şerefini kendisine lâyık gördüğü için’ teşekkür eden Akhan, “Bursa’nın benim için büyük anlamı var. Gençliğimin geçtiği, gönlümün başkenti olarak adlandırdığım bu şehre hizmet etmek benim için hayâldi, fakat Başkan Aktaş sayesinde hayalim gerçek oldu. Tecrübemi ve enerjimi şehrime adamaya geldim. Bursa’ya hizmet etmek, ömrüm boyunca göğsümde taşıdığım şeref madalyam olacaktır” şeklinde konuştu.
Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri İsmail Yılmaz’ın da görevine ‘genel sekreter yardımcısı’ olarak devam edeceğini vurguladı.

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