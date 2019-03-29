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Başkan Bozkurt, Şuhut Avcılar Kulübü üyelerini ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 13:08 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 31 Mart Yerel Seçimler kapsamında çalışmalarına Şuhutlu vatandaşlarla bir araya gelerek devam ediyor.Başkan Bozkurt’a ziyaretleri esnasında, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren ve AK Parti Şuhut İl Genel Meclisi Adayları eşlik etti.

Başkan Bozkurt, Şuhut Avcılar Kulübü üyelerini ziyaret etti

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 31 Mart Yerel Seçimler kapsamında çalışmalarına Şuhutlu vatandaşlarla bir araya gelerek devam ediyor.
Başkan Bozkurt’a ziyaretleri esnasında, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren ve AK Parti Şuhut İl Genel Meclisi Adayları eşlik etti. Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet Avcılar Kulübü’nü ziyaret ederek burada üyelerle bir süre hasbihal etti. Akabinde kulüp üyelerinin sorunlarını dinleyen Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet dilek ve temennilerini dinledi.

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