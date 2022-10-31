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Başkan Büyükkılıç’tan raylı sistem toplantısı

31.10.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı ile ilgili toplantı yaptı.

Başkan Büyükkılıç’tan raylı sistem toplantısı

Kayseri Kentiçi Raylı Taşıma Sistemi 5. Etap Şehit Furkan Doğan İstasyonu ile Talas Anayurt bölgesine yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğunda güzergâh boyunca 9 adet yolcu istasyonu, 3 adet yer altı kuyu deposu ile birlikte su deposu ve 3 adet de trafo merkezi bulunan elektromekanik işleri de dâhil olmak üzere ilave raylı sistem hattı yapılıyor.

Raylı sistem ulaşım ağını genişleten Büyükşehir Belediyesi, 5,5 kilometrelik Şehit Furkan Doğan-Talas Mevlana Raylı Sistem Hattı’nın yapım çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede, peyzaj, kazı ve dolgu çalışmaları büyük ölçüde tamamlanma aşamasına gelirken, 6 istasyonun betonarme imalatları da tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gülermak-YDA yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirerek, Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı ile ilgili brifing aldı.

Yetkililerle birlikte çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendiren ve yapılan işler ile ilgili etraflı bilgi alan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Kayseri’de tramvay hattının büyütülmesi konusundaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, “Hatırlanacağı üzere Belsin-Kumsmall hattı test sürüşlerine hazır hale geldi. İnşallah Furkan Doğan-Mevlana hattı diye bilinen Talas’ımızın ikinci hattıyla ilgili de yapılan çalışma hızla devam ediyor. 2022’nin sonunda, 2023’ün inşallah ilk aylarına yönelik olarak buralarda da test sürüşünün hayata geçirileceği görüşü paylaşılıyor” dedi.
Başkan Büyükkılıç, yüklenici firmalar ve altyapı kuruluşlarına teşekkür ederek, “Yüklenici firmalarımız gece gündüz hızla çalışıyor. Vatandaşlarımızın beklentisi olan Umut Caddesi ile Özal Caddesi’ndeki gerekli altyapı çalışmaları ve düzenleme çalışmaları da hızla devam ediyor. Kasım ayı sonuna bu caddelerle ilgili tamamen toparlanır, çalışmalar biter diye inanıyoruz. Tramvay hattımızın da çalışmaları hızla devam etmekte. Yüklenici firmalarımıza teşekkür ediyorum. Ekibimize teşekkür ediyorum.

Kayserigaz’ımız ve diğer altyapı kuruluşlarımızın da koordineli bir şekilde çalışma arz etmesinden dolayı ekiplere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Amaçlarının vatandaşların ulaşım alanındaki konforunu arttırmak olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, “Ayrıca bizimle her zaman uyum içerisinde hem süreci takip eden, hem birlikte çalıştığımız Talas Belediyemizin kıymetli başkanına ve ekibine de teşekkür ediyorum. Amacımız vatandaşlarımızın ulaşım alanındaki konforunu arttırmak. Kayseri’mizi, büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntısını en az yaşatan bir şehir olarak tanımladığımız anlayış içerisinde çalışmalarımızı sürdürmek” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, çalışmaların kazasız belasız tamamlanması temennisinde bulunarak tramvay hattının hayırlı olmasını diledi.
Başkan Büyükkılıç’a toplantıda, Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy, Ali Hasdal, daire başkanları, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut eşlik etti.

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