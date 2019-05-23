HABER

Başkan olmadığına bir türlü inandıramıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 12:54 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Güler ile aynı ismi taşıyan akaryakıt istasyonu işletmecisi Mustafa Güler, belediye başkanı olmadığını inandıramıyor.Telefon numarasının Belediye Başkanı Mustafa Güler ile karıştırılarak kendisinin arandığını belirten akaryakıt işletmecisi Mustafa Güler, başından ilginç olaylar geçtiğini belirtti.

Başkan olmadığına bir türlü inandıramıyor

Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Güler ile aynı ismi taşıyan akaryakıt istasyonu işletmecisi Mustafa Güler, belediye başkanı olmadığını inandıramıyor.
Telefon numarasının Belediye Başkanı Mustafa Güler ile karıştırılarak kendisinin arandığını belirten akaryakıt işletmecisi Mustafa Güler, başından ilginç olaylar geçtiğini belirtti. Aslen Emet Günlüce köyünden olan Güler, "31 Mart yerel seçimleri sonrası Belediye Başkanı Mustafa Güler zannedilip bir yerlerden numaram bulunarak yaklaşık 20- 25 kadar cep telefonuma tebrik mesajı aldım. Beni arayarak yardım talebinde bulunanlar oluyor, iş bulamayanlar arayıp iş istiyor. Bir yerlerde geçenlerde yangın olmuş, beni arayarak yardım istediler. Defalarca söylememe rağmen inanmayanlar oluyor. Yalan söyleyip, başından savmak istediğimi düşünüyorlar. Çok sık yaşamasam da bu durumu şimdilik herhangi bir şikâyet edecek durumum yok. İsmimden memnunum" dedi.

PARTNERİşte Avrupa'nın en ucuz kentleriİşte Avrupa'nın en ucuz kentleri
Yünkül: "112’de bıçak kemiğe dayandı"Yünkül: "112’de bıçak kemiğe dayandı"
Bayramda sıcak hava balonu rezervasyonları dolduBayramda sıcak hava balonu rezervasyonları doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zekanızı geliştirmenize yardımcı olacak 10 tüyo

Zekanızı geliştirmenize yardımcı olacak 10 tüyo

Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da çatışma: 2 PKK'lı öldürüldü

O ilimizde çatışma! Öldürüldüler

Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptılar

Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip...

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.