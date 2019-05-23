Başkan olmadığına bir türlü inandıramıyor

Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Güler ile aynı ismi taşıyan akaryakıt istasyonu işletmecisi Mustafa Güler, belediye başkanı olmadığını inandıramıyor.

Telefon numarasının Belediye Başkanı Mustafa Güler ile karıştırılarak kendisinin arandığını belirten akaryakıt işletmecisi Mustafa Güler, başından ilginç olaylar geçtiğini belirtti. Aslen Emet Günlüce köyünden olan Güler, "31 Mart yerel seçimleri sonrası Belediye Başkanı Mustafa Güler zannedilip bir yerlerden numaram bulunarak yaklaşık 20- 25 kadar cep telefonuma tebrik mesajı aldım. Beni arayarak yardım talebinde bulunanlar oluyor, iş bulamayanlar arayıp iş istiyor. Bir yerlerde geçenlerde yangın olmuş, beni arayarak yardım istediler. Defalarca söylememe rağmen inanmayanlar oluyor. Yalan söyleyip, başından savmak istediğimi düşünüyorlar. Çok sık yaşamasam da bu durumu şimdilik herhangi bir şikâyet edecek durumum yok. İsmimden memnunum" dedi.

