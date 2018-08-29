Başkan Öz'den 30 Ağustos Mesajı

Kurtuluş Savaşı’nda Türk Milleti’nin tarihte eşine az rastlanır bir mücadele sergilediğini ifade eden AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Türk Milleti’nin 30 Ağustos’ta olduğu gibi 15 Temmuz’da da alnının akıyla vatan mücadelesinden zafer ile çıkmıştır.30 Ağustos Zafer Bayramı’nın bir benzerini15 Temmuz’da yaşadık. Hiçbir güç birliğimizi beraberliğimizi bozamayacak” dedi.

Türk Milleti’nin tarih boyunca birlik ve beraberliğini yıkmaya tevessül eden her türlü girişimi boşa çıkardığını vurgulayan Başkan Öz, mesajında şu cümlelere yer verdi:

“Türk tarihinin kıvanç dolu dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlığı için nihai hamleye karar verdiği tarihin adıdır. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla ve erkeğiyle ülkemizin her bölgesinden birlikberaberlik içerisinde milletimizin bağrından çıkan kahraman ordumuz, bu savaşta Türk Milletinin gücünü ve cesaretini kanıtlamış, kazandığı bu büyük zaferle de ülkemiz tarihine adını yazdırmıştır.

Bu millet 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da elde ettiği büyük zaferle Türkiye’yi işgalden kurtarmış, uçurumun kenarından döndürmüştür. Büyük taarruz neticesinde işgal altındaki vatan toprakları düşmandan bütünüyle arındırılmış ve istiklal savaşı hak ettiği büyük zaferle taçlandırılmıştır. Bu destansı zaferle birlikte millet kendisine yeni ufuklar, büyük hedefler çizmiş ve bu doğrultuda ülkeyi kalkındırmıştır. 30 Ağustos birlik ve beraberliğin, vatan sevgisinin, büyük Türkiye hayalinin, özgürlük mücadelesinin adı ve ispatı olmuştur. Türk Milleti’nin 30 Ağustos’ta olduğu gibi 15 Temmuz’da da alnının akıyla vatan mücadelesinden zafer ile çıkmıştır. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kahramanlık destanını 15 Temmuz’da yaşadık. Hiçbir güç birliğimizi beraberliğimizi bozamayacak.