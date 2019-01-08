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Başkent beyaza büründü! Hayran kalacaksınız

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 09:12 | Son Güncelleme

Bir süredir devam eden kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanan Ankara'da seyrine doyulamayacak görüntüler oluştu. Kar yağışı sonrası Mogan Gölü, Mavi Göl ve Altınköy Açık Hava Müzesi'nin eşsiz güzelliği havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Drone ile görüntülenen Ankara'da ortaya çıkan manzaralar şehre olan hayranlığı bir kat daha artırdı. Gündüz eks 4 derece, gece ise eksi 14 dereceyi bulan soğuklar Mogan Gölü'nün bir kısmının buz tutmasına neden oldu. Vatandaşlar aç kalan kuşları ekmekle besledi.

Ankara gökyüzünden görüntülendi

Ankara’da etkili olan kar yağışı sonrası Mogan Gölü, Mavi Göl ve Altınköy Açık Hava Müzesi’nin eşsiz güzelliği havadan görüntülendi.
Başkent’te hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara drone ile görüntülendi. Kar yağışı sonrası kentin dört bir tarafı beyaz örtüyle kaplandı.
Gölbaşı ilçesinde hava sıcaklığı gündüz -4, gece saatlerinde ise -14 dereceyi buldu.
Soğuk hava nedeniyle Mogan Gölü’nün bir kısmı buz tuttu. Vatandaşlar, aç kalan kuşları ekmek atarak besledi.
Ankara’nın önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen ve ziyaretçi akınına uğrayan Altınköy Açık Hava Müzesi’de dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip.
Kar yağışı sonrası beyaza bürünen Altınköy’de kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, ördekler de karın keyfini çıkardı.
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Anahtar Kelimeler:
Ankara Mogan Gölü

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