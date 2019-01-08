Başkent beyaza büründü! Hayran kalacaksınız

Drone ile görüntülenen Ankara'da ortaya çıkan manzaralar şehre olan hayranlığı bir kat daha artırdı. Gündüz eks 4 derece, gece ise eksi 14 dereceyi bulan soğuklar Mogan Gölü'nün bir kısmının buz tutmasına neden oldu. Vatandaşlar aç kalan kuşları ekmekle besledi.