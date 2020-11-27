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Başkent'te hareketli gece: Paletlerden sıçrayan alev, gecekonduyu küle çevirdi

27.11.2020 07:38 | Son Güncelleme:
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Başkent'te hareketli gece: Paletlerden sıçrayan alev, gecekonduyu küle çevirdi

Ankara'da evin önünde bulunan paletlerde çıkan yangın gecekonduya sıçrarken, mahalleli endişe yaşadı. Gecekonduda oturanların zamanında tahliye edildiği yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 02.30 sularında Başkent'in Keçiören ilçesi Yeşilözü Mahallesi 493'üncü sokakta meydana geldi. Sokakta bulunan bir gecekondu önündeki paletlerde yangın oluştu. Paletlerdeki yangının kısa sürede büyümesi sonucu alevler gecekonduya sıçradı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler, mahalle sakinlerinde büyük korku yarattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

'80 MİLYARLIK ARABACIMI YAKTIN SİNEME ÇEKTİM'

Ev sahibi Emrah K.'nın iddiasına göre, evin önünde bulunan paletleri öz kardeşi Ferhat K. ateşe verdi. Emrah K.'nın aralarında husumet bulunan kardeşi Ferhat K.'nın daha önce de 80 bin lira değerindeki otomobilini yaktığını öne sürerek, "Bu kez devlete hesap ver oğlum. 80 milyarlık (bin TL) arabamı yaktın, sineme çektim. Ben de mi yakayım evini, köyünü? Ne yapayım ben?" diye bağırdı.

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Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süreli çalışması sonucu, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Gecekonduda oturanların yangını kısa sürede fark etmesi, olası bir can kaybını engelledi. Emniyet, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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