HABER

Başkente 16 ülkeden dansçı gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 11:05 | Son Güncelleme

CerModern, bu yıl ikincisi düzenlenecek Solo Çağdaş Dans Festivali'ne ev sahipliği yapacak - Festivalde 16 ülkeden 26 dansçı, bireysel performanslarını 28-30 Haziran'da sergileyecek - CerModern Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer: - "Uluslararası bu etkinliğimizde temel amacımız hem Ankara'daki modern dans kültürüne katkıda bulunmak hem de Türkiye'deki dans kalitesinin görünürlüğünü artırıp bunu dünyaya tanıtmak"

ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - CerModern, bu yıl ikincisi düzenlenecek Solo Çağdaş Dans Festivali'nde 16 ülkeden 26 dansçıyı ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının da destek verdiği festival, 28-30 Haziran'da CerModern bahçesinde düzenlenecek.

Fransa, Çekya, Almanya, Ukrayna, İsviçre, İtalya, ABD, Avusturya, Litvanya, Tayvan, Macaristan, Polonya, İspanya, Gine, İsrail'den 20, Türkiye'den 6 solo dans sanatçısının katılacağı festivalde, atölye çalışmaları, film gösterimleri ve söyleşiler de olacak.

CerModern Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'nın, uzun yıllara dayanan, baleyi de barındıran bir dans geleneği olduğunu söyledi.

Tümer, CerModern gibi çağdaş sanat kurumlarının, yenilikçi bakış açısına sahip sanatsal faaliyetler sunduğunu belirterek, "Dansta yenilikçi bakış açısının bugünkü karşılığı solo yani bireysel dans kategorisi." dedi.

Solo dansın sadece dansçının fiziksel hareketleriyle sınırlı olmadığını, topluma, güncel hayata ve küresel olaylara eleştirel bakış açısı getirdiğini vurgulayan Tümer, "Solo dansçılar, bir nevi ülkelerinin güncel tarihinin bir vakanüvisi, hikaye anlatıcısıdır." diye konuştu.

- "Solo dans kendine özel bir alan inşa etti"

Dans yarışmalarında genellikle alt kategori olan solo dansın, son 10 yıldır kendine özel bir alan inşa ettiğini anlatan Tümer, Frankfurt, Lion, Torino başta olmak üzere birçok yerde solo dans festivali yapıldığını bildirdi.

Böyle bir festivali Türkiye'ye de kazandırmak için yola çıktıklarını kaydeden Tümer, "Uluslararası bu etkinliğimizde temel amacımız hem Ankara'daki modern dans kültürüne katkıda bulunmak hem de Türkiye'deki dans kalitesinin görünürlüğünü artırıp bunu dünyaya tanıtmak." dedi.

Festivalin ilkini geçen sene düzenlediklerini dile getiren Tümer, beklenenin çok üzerinde ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Tümer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bahçemizde 600 kişilik izleyici alanı açtık. Hepsi doldu, ayakta katılanlar vardı. İzleyiciler çok farklı ve güzel bir etkinlik izlediklerini, bireysel anlatımın dans üzerinden buralara kadar geldiğini görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Bu senenin motivasyonu sağlayan da Ankaralıların yenilikçi uygulamalara, açılımlara gösterdiği pozitif reaksiyon oldu. CerModern'in kültürel alıcısı solo dansı himaye etti."

- "300 başvuru aldık"

Tümer, geçen seneki festivalin yurt dışındaki yansımalarına da dikkati çekerek, "Sadece Ankara'dan değil Avrupa'dan da tepkiler muazzamdı." ifadesini kullandı.

Festivale katılacak dansçıları geçen yıl kendilerinin davet ettiğini, bu sene ise başvuru alıp eliminasyon yaptıklarını bildiren Tümer, "Amerika'dan Tayvan'a, Hindistan'dan Meksika'ya, Afrika'dan Rusya'ya dünyanın her tarafından ve Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinden 300'e yakın başvuru aldık. Türk dansçılarının motivasyonu ve öz güveninin de bu festivale yönlenmesi bizi ayrıca heyecanladırdı." diye konuştu.

Festivalin yurt dışı ayağını oluşturma yolunda İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen "Solocoreografico" festivaliyle ortaklık kurduklarını kaydeden Tümer, "Kurumsal iş birliğinden ziyade sanatçıdan sanatçıya bir paylaşım platformu oluşturmayı gaye edindik. Bunu, sanatçıların iletişim içinde bulunduğu ve etkinlikler aracılığıyla bir araya geldiği bir platform haline dönüştüreceğiz." dedi.

Tümer, bu iş birliği çerçevesinde Avrupa'da ortak dans festivali düzenlemeyi de öngördüklerini belirterek, "Yarışma şeklinde olmayan, dolayısıyla kazananı kaybedeni bulunmayan, insanların dansı yerinde gelip gördükleri festival havasında bir etkinlik olması için ilkesel bir anlaşma yaptık." ifadelerini kullandı.

Festivale destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile büyükelçiliklere teşekkürlerini sunan Tümer, Ankaralıları festivale davet etti.

Denizdeki kırmızılığı fark etti, su üstüne çıkarınca şok geçirdiDenizdeki kırmızılığı fark etti, su üstüne çıkarınca şok geçirdi
Türkiye dünya askeri güç sıralamasında ilk 10 içerisindeTürkiye dünya askeri güç sıralamasında ilk 10 içerisinde
Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildiRakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CerModern Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer Solo Çağdaş Dans Festivali

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Ünlü çiftin mutlu günü

Ünlü çiftin mutlu günü

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'da OHAL sonrası 2 bin 49 kişi FETÖ'den ihraç edildi

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

Son dakika Kara Harp Okulu davasında karar açıklandı!

Karar açıklandı! 47 sanığa ceza yağdı

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

Şule Çet davasında yeni gelişme! Flaş 'saat' detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Flaş 'saat' detayı

Türk F-16’ları 'Yavuz'u selamladı

Türk F-16’ları 'Yavuz'u selamladı

Günlük burç yorumları 26 Haziran Çarşamba - Ay ve Jüpiter arasında pozitif temas!

Ay ve Jüpiter arasında pozitif temas!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.