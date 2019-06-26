Başkente 16 ülkeden dansçı gelecek

Solo dansın sadece dansçının fiziksel hareketleriyle sınırlı olmadığını, topluma, güncel hayata ve küresel olaylara eleştirel bakış açısı getirdiğini vurgulayan Tümer, "Solo dansçılar, bir nevi ülkelerinin güncel tarihinin bir vakanüvisi, hikaye anlatıcısıdır." diye konuştu.

CerModern Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'nın, uzun yıllara dayanan, baleyi de barındıran bir dans geleneği olduğunu söyledi.

- "Solo dans kendine özel bir alan inşa etti"

Dans yarışmalarında genellikle alt kategori olan solo dansın, son 10 yıldır kendine özel bir alan inşa ettiğini anlatan Tümer, Frankfurt, Lion, Torino başta olmak üzere birçok yerde solo dans festivali yapıldığını bildirdi.

Böyle bir festivali Türkiye'ye de kazandırmak için yola çıktıklarını kaydeden Tümer, "Uluslararası bu etkinliğimizde temel amacımız hem Ankara'daki modern dans kültürüne katkıda bulunmak hem de Türkiye'deki dans kalitesinin görünürlüğünü artırıp bunu dünyaya tanıtmak." dedi.

Festivalin ilkini geçen sene düzenlediklerini dile getiren Tümer, beklenenin çok üzerinde ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Tümer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bahçemizde 600 kişilik izleyici alanı açtık. Hepsi doldu, ayakta katılanlar vardı. İzleyiciler çok farklı ve güzel bir etkinlik izlediklerini, bireysel anlatımın dans üzerinden buralara kadar geldiğini görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Bu senenin motivasyonu sağlayan da Ankaralıların yenilikçi uygulamalara, açılımlara gösterdiği pozitif reaksiyon oldu. CerModern'in kültürel alıcısı solo dansı himaye etti."