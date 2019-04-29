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Başkentte 1 Mayıs öncesi asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 23:20 | Son Güncelleme

Ankara'da 1 Mayıs öncesi, 4 bin polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması başlatıldı - Özel harekat ve bomba imha köpeklerinin de katıldığı hava destekli uygulamayı, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz yönetiyor

Ankara'da 1 Mayıs öncesi, 4 bin polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, özel harekat ve bomba imha köpeklerinin de katıldığı hava destekli uygulamayı, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz yönetiyor.

Uygulama özellikle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi huzur ile güven ortamının devamının sağlanması, bu ortamı provoke edebilecek ya da suç işleyebilecek kişilerin belirlenerek yakalanmasına yönelik başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı sürdürülüyor.

Uygulamada asayiş, istihbarat, terörle mücadele, organize ve mali suçlar, narkotik, bomba imha ile inceleme, foto film, çevik kuvvet, trafik ve özel harekat şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinin personellerinden oluşan 811 ekipte görevli 4 bin personel görev alıyor.

İl genelinde yürütülen uygulamanın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

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Ankara'da 1 Mayıs öncesi asayiş uygulaması

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