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Başkentte 19 Mayıs etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 23:50 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde konser ve halk oyunları gösterileri düzenlendi

Başkentte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında konser ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen programda ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi kent orkestrası ve halk oyunları ekibi sahne aldı.

Kutlamalara katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs ruhunun sonsuza kadar yaşatılacağını belirtti.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Ankaralı Özel Harekat Polisi Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'ne Allah'tan rahmet dileyen Yavaş, "Onun temiz kanıyla sulanan bu vatan asla bölünemez ve devletimiz asla yıkılamaz." diye konuştu.

Yavaş, Türk milletinin en zayıf anında bile toprağına, namusuna sahip çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Terör yoluyla birliğimize kastedenler bizden dehşet ve korkuya düşmemizi, içimize kapanmamızı, ayrışmamızı ve hayatımızı ona göre şekillendirmemizi isteyebilirler. Onlara asla pirim vermeyeceğiz. Terör sonuç almış ve istediği gerçekleşmiş gibi asla davranmayacağız. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun, birliğimizi ve kardeşliğimizi ilelebet koruyacağız." Ankaralı sanatçıların mini konserinin ardından sahneye çıkan sanatçı Haluk Levent ise sevilen parçalarıyla başkentlilere keyifli anlar yaşattı.

Levent'in seslendirdiği, "Deniz üstü köpürür", "Elfida" ve "İzmir marşı" vatandaşlardan alkış aldı.

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Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı AKM Haluk Levent

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