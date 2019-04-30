Başkentte atlı polisler 1 Mayıs'a hazır

AYKUT KARADAĞ - Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yarın vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda güvenliğin ve huzurun sağlanması için devriye yapacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği, kent asayişinin sağlanmasına yardımcı olmasının yanı sıra parklarda geç saatlere kadar devriye gezerek şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgulaması yapıyor.

Atlı polislerin, parklarda çocukların güvenliği ve huzuru için aktif görev almaları çocukları ve ailelerini de memnun ediyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte akşam saatlerinde kalabalıklaşan parklarda devriye gezen atlı polislere, vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu kapsamda 30 atlı polis, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde alanlarda bir araya gelecek olan vatandaşların güvenliğinin ve huzurunun sağlanması için devriye gezecek.

