HABER

Başkentte atlı polisler 1 Mayıs'a hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 14:17 | Son Güncelleme

Başkentte, vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği parklarda ve oyun alanlarında görev yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, alanlarda huzur ve güven ortamının devamı için devriye gezecek

AYKUT KARADAĞ - Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yarın vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda güvenliğin ve huzurun sağlanması için devriye yapacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği, kent asayişinin sağlanmasına yardımcı olmasının yanı sıra parklarda geç saatlere kadar devriye gezerek şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgulaması yapıyor.

Atlı polislerin, parklarda çocukların güvenliği ve huzuru için aktif görev almaları çocukları ve ailelerini de memnun ediyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte akşam saatlerinde kalabalıklaşan parklarda devriye gezen atlı polislere, vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu kapsamda 30 atlı polis, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde alanlarda bir araya gelecek olan vatandaşların güvenliğinin ve huzurunun sağlanması için devriye gezecek.

Küçük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü Küçük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
Bursa'dan Bangladeş'e 'Emirsultan Köyü'Bursa'dan Bangladeş'e 'Emirsultan Köyü'
Rus turistlere, festival havasında karşılamaRus turistlere, festival havasında karşılama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği Başkentte atlı polisler 1 Mayıs'a hazır

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

Ege Denizi'nde yeni bir tür balık üretildi: Egeli

İzmir'de büyük buluş! Binlercesi var

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Siirt ve Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Siirt ve Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Diyanet takvimine göre 2019 Ramazan imsakiyesi! İl il imsakiye vakitleri

Ramazan imsakiyesi belli oldu

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs’ta eczaneler, okullar, bankalar, noterler açık mı?

1 Mayıs'ta eczaneler açık olacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.