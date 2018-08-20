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Başkentte bomba kulis! İşte CHP'nin adayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.08.2018 09:45 | Son Güncelleme

CHP'de Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için çalışmaların başladığı bildirilirken, belediye başkanlığı adaylığına kesin gözüyle bakılan tek ismin, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın olduğu iddia edildi.

Başkentte bomba kulis! İşte CHP'nin adayı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya'nın "Yerel seçimler ekim, kasım gibi olmalı" açıklaması kulislerde hareketliliğe neden oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gece gazetecilerle yediği yemekte, “Erken yerel seçime karşıyız, anayasa değişikliği gelirse kesin olarak ret veririz. Seçimler Mart 2019'da zamanında yapılmalı'' dedi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP yerel seçim planlarını mart ayına göre yapıyor. CHP'nin kurultaydan sonraki en yüksek karar alma organı Parti Meclisi 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Bu toplantıda seçim sonuçları değerlendirilecek ve yerel seçimler için strateji belgesi sunulacak. 15 Eylül'de ise milletvekili kampı yapılacak. İl ve ilçe başkanları yapılacak toplantıda ise aday belirleme yöntemi masaya yatırılacak.

KAMUOYU İLE YOKLAMA

Mevcut yönetimden bazı isimler 'geniş katılımlı ön seçim' yöntemiyle adayların belirlenmesi gerektiğini dillendiriyor. Geniş katılımdan kasıt ise sadece üyelere değil sivil toplum örgütlerinden de görüş alınması gerektiği yönünde.

Örgütten CHP'nin belediye başkanı olmadığı yerlerde öne çıkan, sevilen isimlerin kimler olduğunu belirlenmesi istenecek. Anket, eğilim yoklaması ve bazı yerlerde de önseçim ile aday belirleme sürecinin başlatılacağı kaydedildi. İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyük illerde ise kamuoyu yoklaması yöntemiyle adaylar belirlenecek.

İstanbul için adaylığını açıklayan il milletvekili Gürsel Tekin, Genel Sekreter Akif Hamzaçebi gibi isimler bulunuyor. Ancak adaylığına kesin gözüyle bakılan tek bir isim var. O isim de CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın. Akın, Balıkesir belediye başkanlığına aday olacak.

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Anahtar Kelimeler:
CHP seçim 2018 Balıkesir ahmet akın

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