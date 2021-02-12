Başkent’te Bylock operasyonu: 7 gözaltı

Ankara’da FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin örgüt içi mesajlaşma uygulaması olan Bylock’u kullandığı tespit edilen 7 şüpheli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli 7 şahsın başkalarının üzerine olan hatları kullanarak Bylock yazışmaları yaptığının tespiti üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan tespitin ardından şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyon ile 7 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

