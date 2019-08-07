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Başkentte depo yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 14:49 | Son Güncelleme

Yenimahalle ilçesinde, kozmetik ürünleri, temizlik malzemeleri ve sigara bulunan depo kullanılamaz hale geldi

Başkentte, içinde kozmetik ürünleri, temizlik malzemeleri ve sigara bulunan depoda çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.

Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı'ndaki bir depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

ASKİ'ye ait su tankerlerinin de desteğiyle müdahale edilen yangın sırasında küçük çaplı patlamalar oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kozmetik ürünleri, temizlik malzemeleri ve sigara konulduğu öğrenilen depo yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Başkentte depo yangını

- Yenimahalle ilçesinde, kozmetik ürünleri, temizlik malzemeleri ve sigara bulunan depo kullanılamaz hale geldi

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını

Başkentte depo yangını
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112 Acil Servis Başkentte depo yangını yangın Yenimahalle

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