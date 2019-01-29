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Başkentte FETÖ operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 16:06 | Son Güncelleme

ByLock ile 2009 komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 41 kişiden 29'u gözaltına alındı

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 41 zanlıdan 29'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde eş zamanlı 2 operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve sivil-esnaf yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 21 şüphelinin yakalanması için Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların belirlenmesinde, ByLock içeriklerinden yapılan kullanıcı tespitlerinin etkili olduğu öğrenildi.

Mali Şube ekiplerince Ordu, Artvin, Adıyaman, Yozgat, Çanakkale, Mersin, Diyarbakır, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen bir başka operasyonda ise haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 18'i yakalandı. Zanlılardan birinin FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu olduğu, firari şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, 2009'daki polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETO üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek, örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine düzenlenen ilk operasyon olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ByLock FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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