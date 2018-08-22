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Başkentte iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 00:18 | Son Güncelleme

Başkentte iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özkan Ayan yönetimindeki 06 EB 0186 plakalı otomobil, Yenice Sirkeli yolu Dumlupınar Mahallesi mevkisinde Aziz Erol idaresindeki 06 AG 8674 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Erhan Ayan ve Fatma Erol (64) Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Fatma Erol, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Çubuk ölümlü kaza

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