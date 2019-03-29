Başkentte metruk binada 5 kişinin hayatını kaybettiği yangın

Ankara Valisi Vasip Şahin, İskitler'de 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili, "Binada maalesef sebebini bilmediğimiz, daha kesinleştirmediğimiz bir sebeple yangın çıkıyor. Yapılan araştırmada şu an içeride başka insan yok ama asıl detaylı çalışma, soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılacak." dedi.

Şahin, İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan yangın nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere olay yerine geldi.

AA muhabirine açıklama yapan Şahin, yangının, geri dönüşüm depolama ve ayrıştırma tesisi olarak kullanılan bir binada çıktığını söyledi.

Şahin, sözlerin şöyle devam etti:

"Bu binada maalesef sebebini bilmediğimiz, daha kesinleştirmediğimiz bir sebeple yangın çıkıyor. Bu yangında 5 ölü, 11 yaralı çıkartıldı. Yapılan araştırmada şu an içeride başka insan yok ama asıl detaylı çalışma, soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılacak. Sebebi de teknik olarak yapılacak çalışmalar sonuçlandıktan sonra belli olacak."

Yangının çıktığı binada Afgan uyrukluların bulunduğu yönündeki hatırlatma üzerine Şahin, "Burada civardaki insanların söylediği o, ama bunu cumhuriyet savcımızın gözetiminde yapılacak kimlik incelemesinden sonra açıklayabiliriz." yanıtını verdi.