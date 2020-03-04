HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkent’te otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 2 ölü

Başkent’te otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 02:11 | Son Güncelleme

Ankara Eskişehir yolu Polatlı mevkiisinde seyir halindeki TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza gece yarısı sıralarında Ankara Eskişehir yolu üzeri Polatlı mevkiisinde meydana geldi. Polatlı ilçesinde Duatepe bölgesi Ankara istikametinde TIR’a, aynı istikamette ilerleyen otomobil arkadan çarptı.

Ön kısmı tamamen TIR dorsesinin altına giren otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada ölen 2 kişinin cansız bedenleri itfaiye erlerinin uzun süren çalışmalarının ardından otomobilin içerisinden çıkarılarak Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldiBakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldi
Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? İşte herkesin bilmesi gereken işaretler!Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? İşte herkesin bilmesi gereken işaretler!
1/
Anahtar Kelimeler:
Ankara trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

Atalay Demirci'ye FETÖ'den 5 yıl hapis

Atalay Demirci'ye FETÖ'den 5 yıl hapis

Fed'den flaş faiz indirimi! İşte doların tepkisi

Fed'den flaş faiz indirimi! İşte doların tepkisi

145 yıllık rüya gerçek oluyor

145 yıllık rüya gerçek oluyor

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

İdlib'den acı haber: 1 askerimiz şehit, 9 askerimiz yaralı

İdlib'den acı haber: 1 askerimiz şehit, 9 askerimiz yaralı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Kadir Şeker olayında yeni gelişme! İlk kez ortaya çıktı

Kadir Şeker olayında yeni gelişme! İlk kez ortaya çıktı

Diğer Haberler
AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye'ye geliyor

AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye'ye geliyor

Başkent’te otomobil şantiye uçtu: 3 yaralı

Başkent’te otomobil şantiye uçtu: 3 yaralı

Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldi

Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama: Tamamen hukuksuz

Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama!

İstanbul'da lüks rezidanstan art arda silah sesleri yükseldi

Lüks rezidanstan art arda silah sesleri

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: 1 şehidimiz var

İdlib'den acı haber: 1 askerimiz şehit, 9 askerimiz yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.