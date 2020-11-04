Başkent’te pompalı tüfekle saldırı: 2 yaralı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir otomobilin önünü kesen dayı ve yeğen pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Açılan ateş sonucu otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesi Özlem Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 S 6380 plakalı otomobille Sefa D., Yasin A. seyir halindeyken henüz plakası belirlenemeyen bir araç önünü kesti. Otomobilin içinden inen Yasin Efe Ç., Hasan C. aracın içinde bulunan 2 kişiye pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Saldırıyı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Sefa D. ve Yasin A.’yı çevredeki hastanelere sevk etti. Polis ekipleri, dayı yeğen oldukları belirtilen Yasin Efe Ç. ve Hasan C.’nin yakalanması için çalışma başlattı.



