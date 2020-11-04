HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkent’te pompalı tüfekle saldırı: 2 yaralı

Başkent’te pompalı tüfekle saldırı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 23:25 | Son Güncelleme

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir otomobilin önünü kesen dayı ve yeğen pompalı tüfekle saldırı düzenledi.

Başkent’te pompalı tüfekle saldırı: 2 yaralı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir otomobilin önünü kesen dayı ve yeğen pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Açılan ateş sonucu otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesi Özlem Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 S 6380 plakalı otomobille Sefa D., Yasin A. seyir halindeyken henüz plakası belirlenemeyen bir araç önünü kesti. Otomobilin içinden inen Yasin Efe Ç., Hasan C. aracın içinde bulunan 2 kişiye pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Saldırıyı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Sefa D. ve Yasin A.’yı çevredeki hastanelere sevk etti. Polis ekipleri, dayı yeğen oldukları belirtilen Yasin Efe Ç. ve Hasan C.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Başkent’te pompalı tüfekle saldırı: 2 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mucize kurtuluşlar! Mucize kurtuluşlar!
Erzincan'da HES kodu kararı: GirilemeyecekErzincan'da HES kodu kararı: Girilemeyecek
AÖF / AUZEF / ATA sınavları online mı?AÖF / AUZEF / ATA sınavları online mı?
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Kasım koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Kasım koronavirüs tablosu
İşte ABD seçimlerinde son durum
İşte ABD seçimlerinde son durum
Resmen yürürlükte! Artık 100 bin TL'ye kadar cezası var
Resmen yürürlükte! Artık 100 bin TL'ye kadar cezası var
'Tecavüzcü Coşkun'un zor anı! 'Dünya'mı kaybettim'
'Tecavüzcü Coşkun'un zor anı! 'Dünya'mı kaybettim'
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
Hakkari'de terör saldırısı! 1 işçi şehit, 2 işçi ağır yaralı
Hakkari'de terör saldırısı! 1 işçi şehit, 2 işçi ağır yaralı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Diğer Haberler
AFAD: İzmir'de 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı
AFAD, İzmir depreminin bilançosunu açıkladı
İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Ali Çağın Kaygusuz'un sevgilisinden yürek yakan paylaşım
Depremde hayatını kaybetmişti! Yürek yakan paylaşım
Erzincan'da HES kodu kararı: Girilemeyecek
Erzincan'da HES kodu kararı: Girilemeyecek
Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonuna 4 gözaltı
Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonuna 4 gözaltı
Suçüstü yakalandılar! Sivas'ta kaçak içki operasyonu
Suçüstü yakalandılar! Sivas'ta kaçak içki operasyonu
Mardin'de işçinin feci ölümü!
Acı haber! Feci şekilde hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.