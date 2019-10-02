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Başkent’te tır köprüden uçtu: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 12:46 | Son Güncelleme

Ankara’da bariyerlere çarparak köprüden uçan tırdaki 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ankara-İstanbul yolu üzerindeki Tatlak Köprüsü’nde bir tır henüz belirlenemeyen bir sebeple bariyerlere çarparak köprüden aşağı uçtu.

Ankara’da bariyerlere çarparak köprüden uçan tırdaki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara-İstanbul yolu üzerindeki Tatlak Köprüsü’nde bir tır henüz belirlenemeyen bir sebeple bariyerlere çarparak köprüden aşağı uçtu. Yoldan geçen diğer sürücüler durumu polise, sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tır içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtardı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Başkent’te tır köprüden uçtu: 2 yaralı

Başkent’te tır köprüden uçtu: 2 yaralı

Başkent’te tır köprüden uçtu: 2 yaralı

Başkent’te tır köprüden uçtu: 2 yaralı

Başkent’te tır köprüden uçtu: 2 yaralı

Başkent’te tır köprüden uçtu: 2 yaralı

Başkent’te tır köprüden uçtu: 2 yaralı

Başkent’te tır köprüden uçtu: 2 yaralı

Başkent’te tır köprüden uçtu: 2 yaralı

Başkent’te tır köprüden uçtu: 2 yaralı

Başkent’te tır köprüden uçtu: 2 yaralı

Başkent’te tır köprüden uçtu: 2 yaralı

Başkent’te tır köprüden uçtu: 2 yaralı
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