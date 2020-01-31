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  4. Başkentte virajı alamayan otomobil apartmanın bahçesine girdi

Başkentte virajı alamayan otomobil apartmanın bahçesine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 02:45 | Son Güncelleme

Başkentte virajı alamayan otomobil apartmanın bahçesine girdi

Başkentte virajı alamayan otomobil apartmanın bahçesine uçtu, 2 kişi yaralandı.

Çankaya ilçesi Gençlik Caddesi'nden Anadolu Meydanı istikametinde seyreden Mehmet Yılmaz idaresindeki 06 PIA 92 plakalı otomobil, virajı alamayarak Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokakta bulunan bir apartmanın bahçesine girdi.

Bahçedeki kazanın sesini duyan apartmanın güvenlik görevlisi sürücü Yılmaz ile araçta bulunan kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının otomobilden çıkarılmasına yardım etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yılmaz'ı ayakta tedavi etti, yaralı kadını da ambulansla hastaneye kaldırdı.

Çevredeki vatandaşlardan Furkan Şahin, büyük bir ses duyup kaza yerine geldiğini ve bu bölgede birçok kaza olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza trafik

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