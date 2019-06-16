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Başkentte yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 05:40 | Son Güncelleme

Altındağ'da bir esnaf lokantası, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Ankara'da bir esnaf lokantası, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Altındağ Anafartalar Mahallesi Eşdost Sokak üzerinde bulunan bir esnaf lokantasında yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Lokantanın bitişiğindeki büfeye de sıçrayan yangını olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangından dolayı lokanta kullanılamaz hale geldi, büfede ise maddi hasar oluştu.

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Ankara itfaiye lokanta yangın

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