Başlangıç seviyesindekiler için en iyi DSLR fotoğraf makineleri

Dev boyutlardaki ilk fotoğraf makinesinin ve telefonun icadından günümüze kadar geçen 800 yılın sonunda bugün, ikisini bir arada ve cebimizde taşıyabildiğimiz bir teknolojiye ulaştık. Buna rağmen fotoğrafçılık, zanaat olarak değilse bile, belgesel ve sanatsal bir faaliyet olarak hala çok kıymetli. Akıllı cep telefonları ile fotoğraf çekmek ve paylaşmak artık oldukça kolay bir hal almış olsa da akıllı telefonlar, görevi sadece fotoğraf çekmek olan bir makinenin yerini tutmuyor.
Akıllı telefonunuzla çektiğiniz fotoğraf ve videolar sizi tatmin etmiyor ve gerçek ışığın görüntü üzerinde neler yapabildiğini öğrenmek istiyorsanız, gerçek bir fotoğraf makinesine ihtiyacınız var. Piyasada ise onlarca markanın sunduğu, yüzlerce seçenek. Seçim yapmak zor gibi görünse de, fotoğraf çekmenin mantığını kavrayabilmek için bolca deneme çekimi yapmanız gereken bu ilk aşamada, çok donanımlı ve aşırı pahalı fotoğraf makinelerini rahatça eleyebilirsiniz. Şimdilik, kolayca her yere taşıyabileceğiniz boyutlarda, hafif, pil ömrü uzun, akıllı telefon bağlantısı kolay bir DSLR fotoğraf makinesi sizin için yeterli.
Fotoğraf makineleri hakkında hiç bilgi sahibi değilseniz, DSLR'nin ne anlama geldiğini de bilmiyor olabilirsiniz. Digital Single Lens Reflex kelimelerinin baş harflerinden oluşan DSLR, lensi değiştirilebilen dijital fotoğraf makinelerini tanımlayan bir kısaltma. DSLR fotoğraf makineleri, klasik makineler gibi optik kurallarıyla çalışır ve görüntüyü bir ayna vasıtasıyla yüzeye yansıtır. Fakat görüntüyü klasik fotoğraf makineleri gibi bir film üzerine değil, bir hafıza kartı üzerine kaydeder. Yani, çekebileceğiniz fotoğraf sayısı, film uzunluğuyla değil hafıza kartının boyutuyla sınırlıdır. Çektiğiniz fotoğrafları dijital ekranda hemen görebilir, isterseniz silebilirsiniz. DSLR fotoğraf makineleri, fotoğrafı çekerken, çektikten sonra ya da bilgisayara aktardıktan sonra, üzerinde düzeltmeler yapmanıza olanak sağlar. Böylece neyi nasıl yaptığınızı görebilir, en iyi fotoğraflar için kendinizi geliştirebilir, geliştikçe makinenin lensini değiştirerek ilerlemeye devam edebilirsiniz.
Hafif ve kullanımının basit olmasıyla beraber Canon'un 200D modeli, fotoğrafa manuel müdahale imkanının üst seviyede olduğu, çok yönlü bir fotoğraf makinesi. Bu da başlangıç seviyesindekilerin en iyi görüntüyü elde etmesini ve öğrenmesini kolaylaştıran bir özellik. Yeni başlayanlar için en faydalı özelliklerinden biri de, kullanım kolaylığı sağlayan Türkçe menü desteği. 24 megapiksel çözünürlük ve 9 otofokus noktası başlangıç için yeter de artar bile. Kablolu bağlantının yanı sıra sürekli açık olan düşük enerjili bluetooth bağlantısı sayesinde, mobil cihazlarınıza kolayca bağlayabilir ve çok kolay bir şekilde fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Bluetooth sürekli açık olduğu için makine çantanızda olsa bile, cep telefonu ya da tabletle içindekilere rahatlıkla erişebilirsiniz. Canon 200D ile Full HD video çekebilir, mikrofon girişi sayesinde sesli kayıt yapabilir ya da sonradan filmlerinizin üzerine ses kaydedebilirsiniz. Video çekimi söz konusu olduğunda makinenin belki de en iyi tarafı, her yöne dönebilen ekranı. Canon 200D ile başladığınız fotoğraf serüvenine devam etmeye karar verirseniz, makul fiyata farklı lens seçeneğine de sahip olacaksınız.
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Nikon D3500, yeni başlayan ve fotoğrafçılık becerilerini geliştirmek isteyenler için ideal bir DSLR fotoğraf makinesi. Son derece sessiz çalışan ve 5 FPS hıza sahip olan otomatik netleme özelliği, saniyede 5 kare fotoğraf çekmenizi sağlar. Sessizliği sayesinde ise her ortamda rahatlıkla fotoğraf çekebilirsiniz. Sadece 413 gram ağırlığında olduğu için, her yere yanınızda taşıyabilirsiniz. Çok kullanışlı bir "rehber modu" var ve bu, makinenin kullanımıyla ilgili her türlü bilgiye kolayca ulaşmanızı sağlıyor. 24.2 MP büyüklüğündeki sensörü sayesinde, ışığın az olduğu ortamlarda bile ayrıntıları en iyi şekilde yakalayabilirsiniz. Mükemmel pil ömrü, olağanüstü görüntü kalitesi, akıllı telefonlara kolay bağlantı imkanı ve tabii Nikon güvencesiyle bu model, ilk DSLR fotoğraf makineniz olmak üzere diğerleri arasında en kuvvetli adaylardan biri.
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Öncelikle belirtmemiz gerekir ki; bir fotoğraf makinesinin performansını, kullanım alanına ve şekline göre değerlendirmelisiniz. Amatörler ve profesyoneller için performans kriterleri çok farklı olduğu gibi, amatörler arasında da aile albümü yapmak isteyen biriyle, vlogger olmaya karar veren birinin kriterleri farklı olacaktır. Nikon D850, başlangıç için oldukça pahalı bir seçenek olmakla birlikte, maddi kaygısı olmayanlar ya da işe mutlaka en iyi fotoğraf makinesiyle başlamak için her türlü maliyeti göze alanlar tarafından tercih edilebilecek bir ürün. Ultra yüksek çözünürlüğe (45.7 milyon piksel) sahip Nikon D850 ile, hem iç hem dış mekanda ve en karanlık ortamlarda bile olağanüstü netlikte fotoğraflar çekebilirsiniz. Üstelik bu görüntü kalitesi, fotoğrafın boyutu büyüse bile aynı kalır. Hızı, çözünürlüğü ve hassasiyeti yüksek olduğu için hareketli nesneleri fotoğraflamak son derece kolaydır. Kablolu ve kablosuz bağlantı ile mobil cihazlarınızdan makineye kolaylıkla erişebilir, fotoğraflarınızı hızla paylaşabilirsiniz. Her yöne dönebilen dokunmatik ekran, saniyede 9 kare seri çekim, 3K ve 4K çözünürlükte zaman atlamalı (30 FPS) video çekim özelliği ve bir de uzun ömürlü pil kullanımı, Nikon D850'nin zevkli bir öğrenme süreci yaşamanızı sağlayacak diğer en iyi özelliklerinden bazıları.
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18 megapiksel CMOS sensör, 2.7 inç LCD ekran, kolay bas-çek özelliği, fotoğraflarınızı zenginleştirecek değişik efektler, 9 noktada otomatik odaklanma sağlayan optik vizör, Wi-Fi bağlantısı, bir dolumla yaklaşık 500 çekim yapmanızı sağlayacak şarj edilebilir pili ve uygun fiyatıyla Canon 4000D, fazla düşünmeden alabileceğiniz en iyi fotoğraf makineleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Android ve iOS cihazlarınıza indirebileceğiniz, Türkçe dil desteği de olan Camera Connect uygulaması ile, çektiğiniz görüntüleri akıllı telefon ve tabletinize aktarabilirsiniz. Canon 4000D, zamanı geldiğinde farklı lensler ve aksesuarlar ekleyerek fotoğraf makinenizin özelliklerini yükseltmenize imkan sağlar.
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