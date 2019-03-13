Başlangıç seviyesindekiler için en iyi DSLR fotoğraf makineleri

Dev boyutlardaki ilk fotoğraf makinesinin ve telefonun icadından günümüze kadar geçen 800 yılın sonunda bugün, ikisini bir arada ve cebimizde taşıyabildiğimiz bir teknolojiye ulaştık. Buna rağmen fotoğrafçılık, zanaat olarak değilse bile, belgesel ve sanatsal bir faaliyet olarak hala çok kıymetli. Akıllı cep telefonları ile fotoğraf çekmek ve paylaşmak artık oldukça kolay bir hal almış olsa da akıllı telefonlar, görevi sadece fotoğraf çekmek olan bir makinenin yerini tutmuyor. DSLR Fotoğraf Makinesi Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz? Akıllı telefonunuzla çektiğiniz fotoğraf ve videolar sizi tatmin etmiyor ve gerçek ışığın görüntü üzerinde neler yapabildiğini öğrenmek istiyorsanız, gerçek bir fotoğraf makinesine ihtiyacınız var. Piyasada ise onlarca markanın sunduğu, yüzlerce seçenek. Seçim yapmak zor gibi görünse de, fotoğraf çekmenin mantığını kavrayabilmek için bolca deneme çekimi yapmanız gereken bu ilk aşamada, çok donanımlı ve aşırı pahalı fotoğraf makinelerini rahatça eleyebilirsiniz. Şimdilik, kolayca her yere taşıyabileceğiniz boyutlarda, hafif, pil ömrü uzun, akıllı telefon bağlantısı kolay bir DSLR fotoğraf makinesi sizin için yeterli.

Fotoğraf makineleri hakkında hiç bilgi sahibi değilseniz, DSLR'nin ne anlama geldiğini de bilmiyor olabilirsiniz. Digital Single Lens Reflex kelimelerinin baş harflerinden oluşan DSLR, lensi değiştirilebilen dijital fotoğraf makinelerini tanımlayan bir kısaltma. DSLR fotoğraf makineleri, klasik makineler gibi optik kurallarıyla çalışır ve görüntüyü bir ayna vasıtasıyla yüzeye yansıtır. Fakat görüntüyü klasik fotoğraf makineleri gibi bir film üzerine değil, bir hafıza kartı üzerine kaydeder. Yani, çekebileceğiniz fotoğraf sayısı, film uzunluğuyla değil hafıza kartının boyutuyla sınırlıdır. Çektiğiniz fotoğrafları dijital ekranda hemen görebilir, isterseniz silebilirsiniz. DSLR fotoğraf makineleri, fotoğrafı çekerken, çektikten sonra ya da bilgisayara aktardıktan sonra, üzerinde düzeltmeler yapmanıza olanak sağlar. Böylece neyi nasıl yaptığınızı görebilir, en iyi fotoğraflar için kendinizi geliştirebilir, geliştikçe makinenin lensini değiştirerek ilerlemeye devam edebilirsiniz. Editörün Tercihi: Canon EOS 200D Hafif ve kullanımının basit olmasıyla beraber Canon'un 200D modeli, fotoğrafa manuel müdahale imkanının üst seviyede olduğu, çok yönlü bir fotoğraf makinesi. Bu da başlangıç seviyesindekilerin en iyi görüntüyü elde etmesini ve öğrenmesini kolaylaştıran bir özellik. Yeni başlayanlar için en faydalı özelliklerinden biri de, kullanım kolaylığı sağlayan Türkçe menü desteği. 24 megapiksel çözünürlük ve 9 otofokus noktası başlangıç için yeter de artar bile. Kablolu bağlantının yanı sıra sürekli açık olan düşük enerjili bluetooth bağlantısı sayesinde, mobil cihazlarınıza kolayca bağlayabilir ve çok kolay bir şekilde fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Bluetooth sürekli açık olduğu için makine çantanızda olsa bile, cep telefonu ya da tabletle içindekilere rahatlıkla erişebilirsiniz. Canon 200D ile Full HD video çekebilir, mikrofon girişi sayesinde sesli kayıt yapabilir ya da sonradan filmlerinizin üzerine ses kaydedebilirsiniz. Video çekimi söz konusu olduğunda makinenin belki de en iyi tarafı, her yöne dönebilen ekranı. Canon 200D ile başladığınız fotoğraf serüvenine devam etmeye karar verirseniz, makul fiyata farklı lens seçeneğine de sahip olacaksınız.