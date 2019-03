Başlangıç seviyesindekiler için en iyi DSLR fotoğraf makineleri

Akıllı telefonunuzla çektiğiniz fotoğraf ve videolar sizi tatmin etmiyor ve gerçek ışığın görüntü üzerinde neler yapabildiğini öğrenmek istiyorsanız, gerçek bir fotoğraf makinesine ihtiyacınız var. Piyasada ise onlarca markanın sunduğu, yüzlerce seçenek. Seçim yapmak zor gibi görünse de, fotoğraf çekmenin mantığını kavrayabilmek için bolca deneme çekimi yapmanız gereken bu ilk aşamada, çok donanımlı ve aşırı pahalı fotoğraf makinelerini rahatça eleyebilirsiniz. Şimdilik, kolayca her yere taşıyabileceğiniz boyutlarda, hafif, pil ömrü uzun, akıllı telefon bağlantısı kolay bir DSLR fotoğraf makinesi sizin için yeterli.

Hafif ve kullanımının basit olmasıyla beraber Canon'un 200D modeli, fotoğrafa manuel müdahale imkanının üst seviyede olduğu, çok yönlü bir fotoğraf makinesi. Bu da başlangıç seviyesindekilerin en iyi görüntüyü elde etmesini ve öğrenmesini kolaylaştıran bir özellik. Yeni başlayanlar için en faydalı özelliklerinden biri de, kullanım kolaylığı sağlayan Türkçe menü desteği. 24 megapiksel çözünürlük ve 9 otofokus noktası başlangıç için yeter de artar bile. Kablolu bağlantının yanı sıra sürekli açık olan düşük enerjili bluetooth bağlantısı sayesinde, mobil cihazlarınıza kolayca bağlayabilir ve çok kolay bir şekilde fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Bluetooth sürekli açık olduğu için makine çantanızda olsa bile, cep telefonu ya da tabletle içindekilere rahatlıkla erişebilirsiniz. Canon 200D ile Full HD video çekebilir, mikrofon girişi sayesinde sesli kayıt yapabilir ya da sonradan filmlerinizin üzerine ses kaydedebilirsiniz. Video çekimi söz konusu olduğunda makinenin belki de en iyi tarafı, her yöne dönebilen ekranı. Canon 200D ile başladığınız fotoğraf serüvenine devam etmeye karar verirseniz, makul fiyata farklı lens seçeneğine de sahip olacaksınız.

Nikon D3500, yeni başlayan ve fotoğrafçılık becerilerini geliştirmek isteyenler için ideal bir DSLR fotoğraf makinesi. Son derece sessiz çalışan ve 5 FPS hıza sahip olan otomatik netleme özelliği, saniyede 5 kare fotoğraf çekmenizi sağlar. Sessizliği sayesinde ise her ortamda rahatlıkla fotoğraf çekebilirsiniz. Sadece 413 gram ağırlığında olduğu için, her yere yanınızda taşıyabilirsiniz. Çok kullanışlı bir "rehber modu" var ve bu, makinenin kullanımıyla ilgili her türlü bilgiye kolayca ulaşmanızı sağlıyor. 24.2 MP büyüklüğündeki sensörü sayesinde, ışığın az olduğu ortamlarda bile ayrıntıları en iyi şekilde yakalayabilirsiniz. Mükemmel pil ömrü, olağanüstü görüntü kalitesi, akıllı telefonlara kolay bağlantı imkanı ve tabii Nikon güvencesiyle bu model, ilk DSLR fotoğraf makineniz olmak üzere diğerleri arasında en kuvvetli adaylardan biri.

