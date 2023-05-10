Başsağlığı mesajı ve sözleri: Arkadaşa, yakın dostlara ve akrabalara gönderilecek taziye dileği sözleri ve başsağlığı mesajları

Yakınını kaybetmiş birine baş sağlığı dilemek, onu teselli etmek için doğru sözleri bulmak son derece zor gelir. Bu tür durumlarda onun acısını paylaşmak için yanında olmak, taziye sözleri ile ona desteğini hissettirmek önemlidir. Uzakta olan ve yakınını kaybeden bir arkadaşa ya da dosta taziye dileklerini iletirken doğru kelimeleri bir araya getirmek ve tüm acısını paylaştığını hissettiren mesajlar atmak gerekir.

En samimi taziye dilekleri nelerdir?

En sık kullanılan baş sağlığı mesajı “Başın sağ olsun”dur. Ancak bu her zaman yeterli gelmeyebilir. Geride kalan kişilere sahip çıkmak, onların yalnız hissetmesini engellemek ve destek olunduğunu belirtmek için yazılan baş sağlığı mesajları her şeyden önce içten olmalıdır. Bir yakınını kaybeden arkadaştan, dosttan ya da akrabadan fiziksel olarak uzakta olunsa da o kişiye bir taziye mesajı ile destek olmak da mümkündür. Bir arkadaşa taziye mesajı göndermek istiyorsanız aşağıdaki kısa ve uzun baş sağlığı mesajlarından duruma en uygun olduğunuzu düşündüğünüzü seçebilir ve ona gönderebilirsiniz.

Baş sağlığı mesajlarına örnekler

Birine baş sağlığı dilemek, onun kaybının üzüntüsünü paylaştığımızı ona hissettirmek için doğru ifadeleri seçmek son derece zordur. Bazı durumlarda yanında fiziksel olarak bulunamadığınız ve bir yakınını kaybeden arkadaşınıza bir taziye mesajı göndermek durumunda kalabilirsiniz. Başın sağ olsun mesajı kısa ya da uzun olabilir. Mesajın uzunluğundan çok içeriği, taşıdığı ve karşı tarafa aktardığı duygu ve içtenlik önemlidir. En içten, en samimi olan, yakınını kaybeden arkadaşınıza, dostunuza kendi adınıza ya da aileniz adına gönderebileceğiniz kısa ve uzun mesaj örneklerini aşağıda bulabilirsiniz: