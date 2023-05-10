HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başsağlığı mesajı ve sözleri: Arkadaşa, yakın dostlara ve akrabalara gönderilecek taziye dileği sözleri ve başsağlığı mesajları

Başsağlığı mesajı ve sözleri: Arkadaşa, yakın dostlara ve akrabalara gönderilecek taziye dileği sözleri ve başsağlığı mesajları

09.05.2023 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatın en acı gerçeği olan ölüm kaçınılmazdır. Ancak geride kalanlar, büyük kayıplar yaşayan insanlara destek olmak da yakınlarına, dostlarına düşen bir görevdir. Bir akrabasını, yakınını kaybeden arkadaşlara, dostlara baş sağlığı dilemek için bazen en doğrusu onlara samimi, içten bir mesaj göndermek olacaktır. Bu tür durumlarda en doğru ifadeleri seçerek, anlamlı, içten ve onun acısını paylaştığınızı ifade edecek bir mesaj atmak önemlidir.

Başsağlığı mesajı ve sözleri: Arkadaşa, yakın dostlara ve akrabalara gönderilecek taziye dileği sözleri ve başsağlığı mesajları

Yakınını kaybetmiş birine baş sağlığı dilemek, onu teselli etmek için doğru sözleri bulmak son derece zor gelir. Bu tür durumlarda onun acısını paylaşmak için yanında olmak, taziye sözleri ile ona desteğini hissettirmek önemlidir. Uzakta olan ve yakınını kaybeden bir arkadaşa ya da dosta taziye dileklerini iletirken doğru kelimeleri bir araya getirmek ve tüm acısını paylaştığını hissettiren mesajlar atmak gerekir.

En samimi taziye dilekleri nelerdir?

En sık kullanılan baş sağlığı mesajı “Başın sağ olsun”dur. Ancak bu her zaman yeterli gelmeyebilir. Geride kalan kişilere sahip çıkmak, onların yalnız hissetmesini engellemek ve destek olunduğunu belirtmek için yazılan baş sağlığı mesajları her şeyden önce içten olmalıdır. Bir yakınını kaybeden arkadaştan, dosttan ya da akrabadan fiziksel olarak uzakta olunsa da o kişiye bir taziye mesajı ile destek olmak da mümkündür. Bir arkadaşa taziye mesajı göndermek istiyorsanız aşağıdaki kısa ve uzun baş sağlığı mesajlarından duruma en uygun olduğunuzu düşündüğünüzü seçebilir ve ona gönderebilirsiniz.

Baş sağlığı mesajlarına örnekler

Birine baş sağlığı dilemek, onun kaybının üzüntüsünü paylaştığımızı ona hissettirmek için doğru ifadeleri seçmek son derece zordur. Bazı durumlarda yanında fiziksel olarak bulunamadığınız ve bir yakınını kaybeden arkadaşınıza bir taziye mesajı göndermek durumunda kalabilirsiniz. Başın sağ olsun mesajı kısa ya da uzun olabilir. Mesajın uzunluğundan çok içeriği, taşıdığı ve karşı tarafa aktardığı duygu ve içtenlik önemlidir. En içten, en samimi olan, yakınını kaybeden arkadaşınıza, dostunuza kendi adınıza ya da aileniz adına gönderebileceğiniz kısa ve uzun mesaj örneklerini aşağıda bulabilirsiniz:

  • Canım arkadaşım, fiziksel olarak yanında olamasam da kalbimin seninle olduğunu bilmeni isterim. Acını paylaşıyorum. Başımız sağ olsun.
  • Sana ve ailene baş sağlığı dilerim arkadaşım. En kısa zamanda yanına geleceğim. Mekanı cennet, ruhu şad olsun.
  • Kardeşim, dostum, acını bütün yüreğimle paylaşıyorum. En kısa zamanda yanında olacağım. Bir şeye ihtiyacın bir isteğin olursa hemen ara lütfen. Allah sabırlar versin. Senin ve ailenin başı sağ olsun.
  • Acı kaybımızı yeni duydum. Onun yattığı yer cennet senin başın sağ olsun.
  • Acı haberi az önce aldık. Onu kaybetmenin derin kederi içindeyiz. Daima yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Başımız sağ olsun.
  • Haberi duyduk, bizim de ciğerimiz yandı. Acınızı paylaşıyoruz. Allah merhuma rahmet geride kalanlara sabır ihsan etsin.
  • Bugün gözlerimiz yaş, yüreğimiz hüzün dolu. Hepimizin başı sağ merhumun mekanı cennet olsun.
  • Güzel Allah’ım sizlere sabır versin. Bu acı gününüzde yalnız olmadığınızı unutmayın. Bir ihtiyacınız olursa aramaktan çekinmeyin. Yüreğimiz sizinle. Başımız sağ olsun.
  • Merhumun tüm günahları af mekanı cennet olsun. Acınızı yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz. Ölümün bir son değil bir başlangıç olduğunu unutmayın. Allah geride kalanlara sabır versin.
  • Allah sevdiği kullarını önce yanına alırmış derler. Kardeşimizin mekanı cennet sizin de başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin.
  • Kardeşimize Allahtan rahmet, sizlere de sabır diliyorum. Allah taksiratını affetsin. Başınız sağ olsun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahçeli'den İmamoğlu'na sert sözler 'Trabzon'un yüz karasıdır'Bahçeli'den İmamoğlu'na sert sözler 'Trabzon'un yüz karasıdır'
Deprem bölgesindeki öğrenciler için yeni düzenlemeDeprem bölgesindeki öğrenciler için yeni düzenleme
Türkiye o mitingi konuşuyor! Mansur Yavaş'tan ses getirecek çıkışTürkiye o mitingi konuşuyor! Mansur Yavaş'tan ses getirecek çıkış
Anahtar Kelimeler:
taziye baş sağlığı baş sağlığı nasıl dilenir

En Çok Okunan Haberler

Yurt dışından rekor oy! İşte merak edilen rakamlar

Yurt dışından rekor oy! İşte merak edilen rakamlar

Pusulada 'siyah nokta' tartışması!

Pusulada 'siyah nokta' tartışması!

Kamu işçisinin toplu sözleşme zammı detayları netleşti

Kamu işçisinin toplu sözleşme zammı detayları netleşti

Benzin ve motorin için iyi haber! Tahminler değişti

Benzin ve motorin için iyi haber! Tahminler değişti

'1. tur' deyip oran verdi: "Çok net görüyoruz"

'1. tur' deyip oran verdi: "Çok net görüyoruz"

Fidyeyi alamayınca kaçırdığı çocuğu öldürdü!

Fidyeyi alamayınca kaçırdığı çocuğu öldürdü!

İlginizi Çekebilir

Cep telefonunu geri almak istedi! Öğretmenine biber gazı sıktı

Cep telefonunu geri almak istedi! Öğretmenine biber gazı sıktı

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.