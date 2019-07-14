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Başsavcı Yurdagül: Suça bulaşmış her fert ceza alıncaya kadar mücadele sürecek

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 13:26 | Son Güncelleme

DARBE girişiminde, Ankara'da bombalama eyleminde kullanılan savaş uçaklarına lojistik desteğin sağlandığı İncirlik Üssü'nün bulunduğu Adana'da, 3 yıldaki FETÖ/PDY soruşturmalarında, 800'ü aşkın polis ve 400'den fazla askerin de aralarında olduğu 4 bin 734 kişi gözaltına alındı.

Başsavcı Yurdagül: Suça bulaşmış her fert ceza alıncaya kadar mücadele sürecek

ADANA, (DHA) - DARBE girişiminde, Ankara'da bombalama eyleminde kullanılan savaş uçaklarına lojistik desteğin sağlandığı İncirlik Üssü'nün bulunduğu Adana'da, 3 yıldaki FETÖ/PDY soruşturmalarında, 800'ü aşkın polis ve 400'den fazla askerin de aralarında olduğu 4 bin 734 kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, "Mücadele, suça bulaşmış her fert adalet önüne çıkarılıp, hak ettiği cezayı alıncaya kadar devam edecek" dedi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca kentte FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 'silahlı terör örgütüne üye olmak, kurmak ve yönetmek' ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme (Darbe)' suçlarından, aralarında 800'ü aşkın polis ve 400'den fazla askerin de bulunduğu toplam 4 bin 734 kişi yakalandı. Şüphelilerden 1595'i, mahkemece tutuklanırken, 1766 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 1373 şüpheli ise serbest bırakıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 291 şüphelinin ise halen firar olduğu belirtildi. Tutuklananlardan 390'ının polis, 232'sinin asker, 91'inin ise hakim ve savcı; 822 tutuklunun ise kurum çalışanı ve siviller olduğu kaydedildi. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmalar sonucu Adana'daki terör ihtisas mahkemelerine onlarca dava açıldı. Mahkemelerde, yüzlerce sanık hakkında, çoğunluğu mahkumiyetle sonuçlanan kararlar verdi.
'SAVAŞ HUKUKUNDA BİLE KABUL EDİLEMEYECEK YÖNTEMLER KULLANDILAR'
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Türk yargısının 15 Temmuz öncesi ve sonrası örgüte bulaşmamış fertleri aracılığıyla insan üstü çaba göstererek, mücadelesini sürdürmeye devam ettiğini söyledi. FETÖ'nün, insanlara karşı savaş hukukunda bile kabul edilemeyecek yöntemler kullanmaktan çekinmeyen yapıya sahip olduğunu kaydeden Yurdagül, "Anadolu'nun tertemiz insan kaynağını güya ulvi gerekçelerle devşirip, yine dini duygularını istismar ettiği milletimizin tertemiz alın teriyle kazandıklarını çalıp sistemi finanse ederek, uluslararası güç odaklarının emrine sunulacak kirli bir yapı oluşturan ve gerçek yüzü 15 Temmuz hain darbe girişimi ile hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, sinsi bir şekilde peygamber ocağı olarak bildiğimiz ordumuza yerleştirdiği elemanları vasıtası ile milletin canına, malına, namusuna, bağımsızlığına ve bölünmezliğine kastetmiştir" diye konuştu.
Darbe girişiminin, tüm milli güçleri ile ayağa kalkan Türk milletinin cesareti ve engin sağ duyusu sayesinde başarısızlıkla sonuçlandığını vurgulayan Yurdagül, "Uluslararası güç odaklarının ve yabancı istihbarat örgütlerinin kucağında olan silahlı terör örgütü FETÖ'ye karşı 15 Temmuz öncesi başlayan ve sonrasında da yoğun şekilde devam eden mücadele, suça bulaşmış her bir ferdi adalet önüne çıkarılıp hak ettiği cezayı alıncaya ve artık kirli ağlarına hiçbir Anadolu insanını düşüremeyecek düzeyde etkinliği kırılıncaya kadar devam edecektir" dedi.

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Başsavcı Yurdagül: Suça bulaşmış her fert ceza alıncaya kadar mücadele sürecek

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