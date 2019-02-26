Başsavcıdan 'Rabia Naz' açıklaması: Delil araştırmasına devam ediliyor

GİRESUN, (DHA)- GİRESUN Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Eynesil ilçesinde geçen yıl 13 Nisan'da evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümü ile ilgili açıklamada bulundu. Soruşturmanın sürdüğünü belirten Alan, olayın aydınlatılması ve delil araştırmasına devam edildiğini bildirdi.

Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde geçen yıl 13 Nisan'da Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Rabia Naz, kurtarılamadı. Rabia Naz'ın ölüm nedeni hâlâ belirlenemedi. Yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen küçük kızla ilgili Adli Tıp raporunda, ölümün yüksekten düşme değil, 'bedensel travma' sonucu gerçekleştiğine yer verildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını, Rabia Naz'ın yaralı halde evin önüne bırakıldığını iddia etti.

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, ilçe merkezinde miting yaparak kızının ölümüne neden olanların bir an önce bulunmasını istedi.

BAŞSAVCI ALAN'DAN AÇIKLAMA

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın halen Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü, olayın aydınlatılması ve delil araştırmasının devam ettiğini bildirdi. Başsavcı Alan, olayla ilgili sosyal medya hesaplarında asılsız iddia ve şayialar görüldüğünü belirttiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Soruşturmaya müdahale edildiği ve dosyanın üstünün örtüleceği gibi yanlış ve maksatlı haberler kamuoyunu yanıltıcı olabildiği gibi yargıyı da zan altında bırakmaktadır. Bu nedenlerle kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturma halen Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmekte olup, olayın aydınlatılması ve delil araştırmasına devam edilmektedir. Adli Tıp Kurumundan alınan raporlarda 'ölümün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması neticesinde meydana gelmiş olabileceği' yönünde mütalaa verilmiştir. Soruşturma kapsamında birçok kişi dinlenmiş, olay mahallinde keşif icra edilerek bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Küçük Rabia'nın ölümüyle ilgili intihar ve yüksekten düşme dahil her türlü ihtimal titizlikle araştırmaya devam edilmekte olup, yargı delillere ve oluşacak vicdani kanaatine dayalı olarak kararını verecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CANİKLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmaya müdahale ettiği yönünde hakkında suçlamalar yöneltildiğini belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, dün Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Olayın tüm çıplaklığı ile ortaya çıkarılmasını istediğini belirten Canikli, şu ifadeleri kullandı:

"Rabia Naz Vatan'ın vefatıyla ilgili olarak çok ağır suçlamalarla karşı karşıyayım. Soruşturma ile ilgili olarak dosyanın ve soruşturmanın kapatılması ile ilgili müdahalede bulunduğum iddia ediliyor. Bir kez daha çok net olarak söylüyorum. Bu olayla ilgili olarak en ufak bir müdahalem söz konusu değildir. Buradan soruşturma ile ilgili tüm kurumlara sesleniyorum. İlgili bakanlıklar ve yargıya sesleniyorum. Tüm bu iddiaları araştırın, soruşturun ve gerçek ne ise kamuoyu ile paylaşın. Şahsımın bu dosyaya müdahale edip etmediği konusunu da soruşturun. Bizde zaten yargıya başvurduk. Soruşturmanın yapılabilmesi için dokunulmazlığımın kaldırılması gerekiyorsa ona da hazırım. Hakkımdaki yalan ve iftiralar deşifre olsun. Bahsedilen olay yargıya intikal etmiş yargı süreci devam etmektedir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından da idari soruşturma yapılmıştır. İlave olarak soruşturmaya müdahale ettiğimize ilişkin yalan ve iftiraların da soruşturulması için başvuruda bulunuyoruz."