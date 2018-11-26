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BAŞSAVCILIKTAN HELİKOPTERİN DÜŞÜŞÜNE İLİŞKİN YAZILI AÇIKLAMA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 19:34 | Son Güncelleme

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 askerin şehit olduğu helikopterin düşüşüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.  Açıklamada, “helikopterin düşmesine sebep olan olgular ile varsa kusuru bulunan kişilerin tespiti ve haklarında yasal gereğinin yapılması amacıyla soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü" belirtildi.  İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 askerin şehit olduğu helikopterin düşüşüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.  Yazılı açıklama şöyle: "26.11.2018 günü saat 11.20 civarında 4.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 askerin şehit olduğu helikopterin düşüşüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, “helikopterin düşmesine sebep olan olgular ile varsa kusuru bulunan kişilerin tespiti ve haklarında yasal gereğinin yapılması amacıyla soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü" belirtildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 askerin şehit olduğu helikopterin düşüşüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Yazılı açıklama şöyle:
"26.11.2018 günü saat 11.20 civarında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait olan 11075 kuyruk numaralı askeri helikopterin İstanbul İli Sancaktepe İlçesi Sarıgazi Mahallesi Topçular Caddesi civarına düştüğünün bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca
soruşturma başlatıldığı, kaza neticesinde Albay Gökselin Şaylan, Üsteğmen Aykut Yurtsever, Üst Çavuş Emre Vahit Bekli ve Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın şehit oldukları, Üst Çavuş Özkan Yılmaz'ın ise ağır yaralı vaziyette Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındığı, soruşturma kapsamında görevlendirilen bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile dört Cumhuriyet Savcısının derhal olay yerine intikal ederek inceleme yaptıkları, ardından askeri helikopterin ait olduğu komutanlığına bağlı kaza kırım ekibinin de bölgede çalışma yaptığı, gerekli adli muayenelerin tamamlanmasının ardından şehit cenazelerinin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildiği, helikopterin düşmesine sebep olan olgular ile varsa kusuru bulunan tüm kişilerin tespiti ve haklarında yasal gereğinin yapılması amacıyla soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur. "

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