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Bastonuyla oy kullanmaya geldi

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2019 18:35 | Son Güncelleme

Yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oy kullandığı okula baston yardımıyla gelen 96 yaşındaki emekli hava albayı Mehmet Üstünel, vatandaşlara 'sandığa gidin' çağrısında bulundu.

Bastonuyla oy kullanmaya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için vatandaşlar sabah saat 08.00’de oy kullanmaya başladı. Sarıyer Yeniköy İlkokulunda da 96 yaşındaki Mehmet Üstünel, yaşına ve hastalıklarına rağmen bastonu ile oy kullanmaya geldi. Eşi, damadı ve kızı ile oy kullanmaya gelen Mehmet Üstünel, zarfını ve pusulasını alarak damadının yardımıyla perde arkasına geçti. Oyunu kullanan Mehmet Üstünel, demokratik hakkını kullandığını söyledi.

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Vatandaşlara çağrıda bulunan Üstünel, “Demokratik bir hak olduğu için bu hakkımı kullanıyorum. Kullanabildiğim için memnunum. Yani sağlıklı olanlar gelip oylarını kullanmalıdırlar. Hasta olanların evlerine çağırarak oy kullanması uygundur” şeklinde konuştu. (İHA)

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2019 İstanbul seçimleri 23 haziran

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