Batı Afrika'da Türk ürünlerine talep artıyor

Türk ürünlerine talebin giderek arttığı Batı Afrika ülkesi Senegal'de, 19 Türk şirketinin katıldığı Senefood ve Senepack (Senegal Gıda Ürünleri ve Ambalaj) fuarı düzenlendi.

Ana organizasyonunu Türk şirketi Hage Fuarcılık'ın yaptığı ve SISEMI Senegal ortaklığıyla başkent Dakar'da düzenlenen Batı Afrika'nın en büyük gıda ve ambalaj fuarına, 19'u Türkiye'den olmak üzere 71 şirket katılıyor.

Hage Fuarcılık Organizasyon Şirketi Genel Müdürü Ali Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Afrika'nın giriş kapısı olarak gördükleri Senegal'de Hage West Afrika adında bir fuarcılık ve organizasyon şirketleri bulunduğunu belirtti.

Dakar'da 2013'ten bu yana gıdadan ambalaja, yapıdan züccaciyeye çok sayıda fuar organize ettiklerini kaydeden Kalkan, bu fuarlara tüm dünyadan ve bölge ülkelerinden katılımcı çektiklerini ifade etti.

Türkiye'den de her fuara ortalama 20-25 firmanın katıldığını anlatan Kalkan, bu firmaların bölge ülkeleri ve Senegal'in ihtiyaçlarına kendi ürünleriyle çözüm bulmaya çalıştıklarını dile getirdi.