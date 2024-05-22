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Otelde kız arkadaşıyla 81 gün boyunca konakladı! Ücret ödememek için bu yöntemi kullandı... İlginç olayın adresi: Arnavutköy

22.05.2024 10:41
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Arnavutköy’de bir otelde kız arkadaşıyla birlikte 81 gün konaklayan kişi, iddiaya göre konaklama ücretinin bir kısmını ödemeden kaçtı. Otel’e kimlik ve pasaportu bırakarak kaçan kişi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yaşananlar üzerine polise gidip şikayetçi olan işletmeci "Toplamda 44 bin 500 TL borçları vardı, bize ödeme yapmadıkları miktar şu anda 22 bin TL" dedi. Öte yandan işletmeci, borcunu ödemeyen şahsı aradıklarında kendisine küfür ve hakaretler ettiğini de ileri sürdü.

Otelde kız arkadaşıyla 81 gün boyunca konakladı! Ücret ödememek için bu yöntemi kullandı... İlginç olayın adresi: Arnavutköy

Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan bir otele 11 Mart tarihinde Özbek kız arkadaşı Z.C. ile gelen M.E.A. isimli şahıs otelde 81 gün konakladı. Konakladığı günlerin bir kısmının ücretini ödeyen M.E.A. iddiaya göre son günlerde otel yönetiminin ücreti istemesi üzerine 13 Mayıs tarihinde önce kız arkadaşını otelden çıkarttı daha sonra geri geleceğini söyleyerek kendisi çıktı. Otel’de pasaport ve kimliğini bırakıp çıkan şahıs ortadan kayboldu. Otel işletmecisi olan Ayşegül Saçan borcunu ödemeyen şahsı aradıklarında kendisine küfür ve hakaretler ettiğini iddia etti.

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ÖNCE SEVGİLİSİNİ ÇIKARTTI SONRA KENDİ ÇIKTI

Otelde sevgilisiyle birlikte 81 gün konaklayan şahsın, otel yönetiminin ödeme talep etmesi üzerine gece saatlerinde personelleri oyalayarak önce sevgilisini daha sonra geri geleceğini beyan ederek kendisinin otelden kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yaşananlar üzerine işletmeci Ayşegül Saçan polise giderek durumdan şikayetçi oldu.

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“22 BİN TL BORCU VARDI, ÖNCE KIZ ARKADAŞINI KAÇIRDI SONRA KENDİ KAÇTI”

Yaşadıkları durumu anlatan işletmeci Ayşegül Saçan, “Biz kendi yerimizi 1 yıl önce açtık ve işletmeye başladık. Müşterimiz otele gelip kız arkadaşıyla birlikte konaklamak istediğini belirttikten sonra biz gerekli pasaport ve kimlik bilgilerini alarak kayıtlarını yaptık ve odalarını teslim ettik. İlk başlarda ödemelerini yapıyorlardı en son 19 Nisan tarihinde bize son ödemelerini yaptılar. Biz daha sonra ödeme yapmadıkları için kendilerinden ödeme yapmalarını talep ediyoruz. Ara ara hatırlatıyoruz ama daimi müşterimiz olduğu için kendilerini sıkıştırmak istemedik. Biz her söylediğimizde bizi oyaladı en son 13 Mayıs tarihinde sabah 06.15’te buradaki personelimi oyalayarak kız arkadaşını çıkartıyor sonra kendisi çıkıyor. Burada normalde kız konaklıyordu hiç dışarı çıkmıyordu erkek de zaman zaman geliyordu. Önce kız arkadaşını çıkartıyor ve erkek şahıs tekrar odaya geleceğini söyleyerek odadan çıkıyor ve odada eşyaları olduğunu belirtmiş. Biz tekrar aradık öğleye doğru bizim numaralarımızı açmadılar. Biz şüphelendik odayı kontrol etmek istediğimizde bütün eşyalarını boşalttıklarını ve anahtarı üzerinde bıraktıklarını tespit ettik. Biz karakola giderek şikayetçi olduk bu durumdan. Biz tekrar ulaşmaya çalıştık şahsa ve ulaşamadık bize buraya bildirdikleri ev adresi ve yakınlarının numarasını bırakmışlardı biz de o adrese gittik ödeme yapmalarını isteyecektik. Gittiğimiz adreste kendisi yoktu annesi aradı ve ulaştı bizim geldiğimizi söyleyince bize küfür ve hakaretler etti. Borçları olmasına rağmen bizi tehdit ettiler ve kendileriyle görüşemedik. Biz tekrar giderek şikayetçi olduk bu durumdan dolayı ancak bir gelişme olmadı henüz. Kimliklerini ve pasaportlarını karakola teslim ettim biz aynı zamanda icra davası da açtık. Bizim mağdur olma sebebimiz tamamen güven odaklı olmasından dolayı biz normalde ödemelerimizi peşin alıyoruz. Biz gerekli şikayetlerimizi yaptık ama ödemeyeceğini söyledi ve bir daha iletişimimiz olmadı. Toplamda 44 bin 500 TL borçları vardı, bize ödeme yapmadıkları miktar şu anda 22 bin TL” şeklinde konuştu. (İHA)

b5a6acf9-be37-4acd-baa3-6591477cb21bBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy otel
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