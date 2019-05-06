HABER

Batı Balkanlar'da ilk teravih namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 00:15 | Son Güncelleme

Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti

SARAYBOSNA (AA) - Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar ilk teravih namazını kılarak ramazanı karşıladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi, ilk teravih namazını kılmak için gelen Müslümanlarla doldu taştı. Bosna Hersek İslam Birliği (Riyaseti) Başkanı Husein Kavazovic'in kıldırdığı teravih namazına yüzlerce kişi eşlik etti.

Bosna Savaşı sırasında temellerine kadar yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresinin iş birliğiyle inşası tamamlanarak cumartesi günü yeniden ibadete açılan Foça'daki Alaca Camisi'nde de 27 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camisi, ilk teravih namazını eda etmek için gelen müminlerle doldu.

Cami içinde yer bulamayan cemaatin bir kısmı yatsı ve teravih namazlarını cami avlusunda eda etti. Salavatlar okundu, dualar edildi. Ülke genelindeki diğer camilerde de Müslümanlar ilk teravih namazı için saf tuttu.

- Camiler ilk teravih namazı için doldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi de teravih namazı için gelen Müslümanları ağırlarken, namazı kıldıran Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufovic ramazanın her dakikasının değişilmeyecek derecede değerli olduğunu söyledi.

Ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camiler de huzur ve bereket ayı ramazanın gelişiyle yüzlerce inananı bir araya getirdi.

Bir diğer Batı Balkan ülkesi Karadağ'da ise başta başkent Podgorica olmak üzere farklı şehirlerde bulunan 130'dan fazla cami ilk teravihlerini kılmak isteyen Müslümanlarla doldu taştı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile aynı ismi taşıyan cami de ilk teravih namazını kılmak için gelen vatandaşları buluşturdu.

Kosova'nın başkent Priştine'deki Fatih Sultan Mehmet Camisi'ni dolduran Kosovalı müminler de yatsı ve teravih namazlarını kıldı. Namaz sonrası müminler salavatlar okudu, dualar etti.

Ramazanı coşkuyla karşılayan Kosovalılar, ülke genelindeki diğer camilerde de bir araya geldi.

İlk teravih namazı ve ramazan öncesi manevi havayı solumak için Arnavutluk'taki Müslümanlar da camileri doldurdu. Başkent Tiran’daki Tabak Camisi'nde ilk teravih namazını kılmak için gelen Müslümanlardan dolayı yoğunluk yaşandı.

PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
Zonguldak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı? Zonguldak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?
Yozgat iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı? Yozgat iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Balkanlar Ramazan teravih namazı

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

Moskova'da uçak faciası: 13 yolcu hayatını kaybetti

Moskova'da uçak faciası: 13 yolcu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Zonguldak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yozgat iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yozgat iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yalova iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yalova iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Van iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Van iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Uşak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Uşak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Tunceli iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Tunceli iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.