Batı Balkanlar'da ilk teravih namazı kılındı

Yozgat iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yozgat iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Zonguldak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Zonguldak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Cami içinde yer bulamayan cemaatin bir kısmı yatsı ve teravih namazlarını cami avlusunda eda etti. Salavatlar okundu, dualar edildi. Ülke genelindeki diğer camilerde de Müslümanlar ilk teravih namazı için saf tuttu.

Bosna Savaşı sırasında temellerine kadar yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresinin iş birliğiyle inşası tamamlanarak cumartesi günü yeniden ibadete açılan Foça'daki Alaca Camisi'nde de 27 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi, ilk teravih namazını kılmak için gelen Müslümanlarla doldu taştı. Bosna Hersek İslam Birliği (Riyaseti) Başkanı Husein Kavazovic'in kıldırdığı teravih namazına yüzlerce kişi eşlik etti.

- Camiler ilk teravih namazı için doldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi de teravih namazı için gelen Müslümanları ağırlarken, namazı kıldıran Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufovic ramazanın her dakikasının değişilmeyecek derecede değerli olduğunu söyledi.

Ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camiler de huzur ve bereket ayı ramazanın gelişiyle yüzlerce inananı bir araya getirdi.

Bir diğer Batı Balkan ülkesi Karadağ'da ise başta başkent Podgorica olmak üzere farklı şehirlerde bulunan 130'dan fazla cami ilk teravihlerini kılmak isteyen Müslümanlarla doldu taştı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile aynı ismi taşıyan cami de ilk teravih namazını kılmak için gelen vatandaşları buluşturdu.

Kosova'nın başkent Priştine'deki Fatih Sultan Mehmet Camisi'ni dolduran Kosovalı müminler de yatsı ve teravih namazlarını kıldı. Namaz sonrası müminler salavatlar okudu, dualar etti.

Ramazanı coşkuyla karşılayan Kosovalılar, ülke genelindeki diğer camilerde de bir araya geldi.

İlk teravih namazı ve ramazan öncesi manevi havayı solumak için Arnavutluk'taki Müslümanlar da camileri doldurdu. Başkent Tiran’daki Tabak Camisi'nde ilk teravih namazını kılmak için gelen Müslümanlardan dolayı yoğunluk yaşandı.

