HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Batı'da yeni sağlıklı yaşam trendi: İnek kucaklamak

Batı'da yeni sağlıklı yaşam trendi: İnek kucaklamak

İLGİNÇ HABERLER  | 23.10.2020 17:03 | Son Güncelleme

Hollanda’da doğan ve dünyaya yayılan yeni bir sağlıklı yaşam trendi, insanların ineklerle kucaklaşmasını sağlıyor.

Batı'da yeni sağlıklı yaşam trendi: İnek kucaklamak

Hollanda dilinde “koe knuffelen” denen ve “inek kucaklamak” anlamına gelen trende uyan kişiler, çiftlikleri ziyaret ederek ineklerle zaman geçiriyor.

Trendi savunanlara göre bu hayvanların sıcaklığı ve boyutu, insanlar için epey rahatlatıcı olabiliyor. Hatta vücuttaki oksitosin seviyesini artırarak stresi de azaltabiliyor.

Görünüşe göre bir evcil hayvanla iletişim kurmanın sakinleştirici etkisi, bu büyük memelilerle kucaklaşırken daha da belirginleşiyor.

Üstelik bu etkinlikten yararlanmaları için ziyaretçilere hizmet sunan çiftlikler de bulunuyor. Bu çiftliklerden biri olan Koe Knuffelen, internet sitesinde şu açıklamalara yer veriyor:

Sevimli hayvanlarımızın tatlı ve meraklı bir doğası var. 39 derecelik bir vücut ısısıyla sıcak ve samimi bir ilgi sunuyor.

Bir ineği kucaklamak eşsiz bir deneyimdir. İneklerin kalp atışının insanlar üzerinde rahatlatıcı bir etkisi olduğu kanıtlanmıştır.

Daily Mail’in BBC’den aktardığına göre Hollanda’da doğan trend, bir öz bakım tarzı olarak görülüyor.

Duygusal destek hayvanlarına yönelik Certapet kurumunun yöneticilerinden Prairie Conlon, şunları söylüyor:

Kulağa tuhaf geliyor olabilir. Ama eğer yardımı olacaksa yapın! Aktivitenin ve endorfin akışınının sağlıklı bir yolu. Öyleyse neden olmasın?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
Şakacı Joker kaos yarattı! Elindeki pastayla...Şakacı Joker kaos yarattı! Elindeki pastayla...
Bugün onların günü!Bugün onların günü!
En Çok Okunan Haberler
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Antalya'da şoke eden olay! Rus otel sahibi 15 kişiyle gelip...
Antalya'da şoke eden olay! Rus otel sahibi 15 kişiyle gelip...
İşte gözlerden uzak büyüttüğü oğlu ve kızı...
İşte gözlerden uzak büyüttüğü oğlu ve kızı...
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise...
Erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
Diğer Haberler
Bütün arkadaşlarını yiyip depresyona giren balık 16. doğum gününü kutladı
Bütün arkadaşlarını yiyen balık 16. doğum gününü kutladı
Elindeki pastayı güvenlikçiye atınca... Şakacı Joker kaos yarattı!
Şakacı Joker kaos yarattı! Elindeki pastayla...
Çift başlı yılan heyecan yarattı: İki beyini var
Çift başlı yılan heyecan yarattı!
Meksika’nın 4 milyon dolar değerindeki tuhaf şeytan kalesi
Meksika’daki tuhaf şeytan kalesi!
Koronavirüsü ısıtarak yok eden maske üretildi!
Koronavirüsü ısıtarak yok eden maske üretildi!
Hostesi geçmişi yaktı, utanç verici olaylar patladı!
Hostesi geçmişi yaktı, utanç verici olaylar patladı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.