Tırnak batığından kurtulmanın yolları

Küvete epsom tuzu ekleyin
Ayaklarınızı ılık suda bekletmek acınızın azalmasına yardımcı olacak, tırnaklarınızı kesmenizi daha kolay hale getirecektir. Ayak küvetine ılık su ve yemek kaşığı epsom tuzu ekleyin. Ve 15-20 dakika ayaklarınızı bekletin. Daha iyi sonuç için günde 3 kez tekrarlayın.
Elma sirkesi kullanın
Elma sirkesi antiseptik ve anti-inflamatuar özellikler taşır. Enfeksiyonu önler ve şişmiş cildi rahatlatır. Bir top pamuğu elma sirkesiyle ıslatın batık tırnağınıza uygulayın ve bir bandajla bölgeyi sarın. Birkaç saat bu şekilde bekledikten sonra kurulayın.
Zerdeçaldan macun yapın
Zerdeçal macun, anti-enflamatuar (iltihapla savaşan ilaç) ve ağrı giderici özelliklere sahiptir, bu yüzden şişmeyi ve ağrılı ayak tırnağındaki ağrıyı azaltacaktır. 1/2 çorba kaşığı hardal yağı ile 1/2 çay kaşığı zerdeçal tozunu karıştırın. Etkilenen ayak parmağını macunla örtün ve üzerine bir bandaj uygulayın.
Bir saat kadar bekleyin. Ve günde 2-3 kez tekrarlayın.
Limon suyu ve bal uygulayın
Limon ve bal, cilt üzerinde büyük bir antimikrobiyal etkiye sahiptir. Etkilenen ayak parmağındaki olası enfeksiyonla savaşırlar. Biraz limon suyu ve bir miktar bal uygulayın. Ayak parmağını bir bandajla sarın ve gece boyunca bırakın. Ayak parmağı iyileşene kadar her akşam tekrarlayın.
Tırnağı bir pamuk yardımıyla yükseltin
Ayak parmağınızı hafifçe yükseltmek için, altına küçük bir pamuk yerleştirin. Tırnağınızın etkilenen kısmını dikkatli bir şekilde cımbızla kaldırın. Ayak tırnağı ve cilt arasında küçük bir pamuk parçası yerleştirin. Ayak küvetinde bekletildikten sonra pamuğu sık sık değiştirin.
Tırnağı diş ipi ile kaldırın
Cİldinizin ve tırnaklarınızın yumuşaması için ayaklarınızı önce ılık suda bekletin. Bir parça temiz, mumlu bir diş ipi ile büyümüş ayak tırnaklarının kenarını dikkatlice kaldırın. Çok fazla derine gitmeyin. Haftada birkaç kez tekrarlayın.
Ayak tırnaklarınızı düzgün kesin
Batık ayak tırnaklarının tekrar ortaya çıkmasını önlemek için tırnaklarınızı doğru şekilde kesmeyi öğrenin. Orta kısımdan değil kenarları keserek başlayın. Daha yumuşak kenar, batık riskini en aza indirir. Keskin kenarlardan kaçının. Çok kısa kesmeyin, çünkü büyüdükçe cildinize girebilirler. 2-3 haftada bir ayak tırnaklarını kesin.
Rahat ayakkabılar giyin
Ayak parmaklarınıza ekstra yer sağlamak için açık parmaklı sandalet ve hassas ayakkabılar seçin. Cildinizin “nefes almasını” sağlayan, parmaklarınız için yer bırakan yumuşak kumaşlardan yapılmış ayakkabı giyin.
Doktora görünün
Hiçbir şey yardımcı olmazsa ve birkaç gün içinde ayak parmağınız iyileşmezse, mutlaka doktora görünün. Aile hekiminiz genellikle batık ayak tırnaklarını tedavi edebilir, ancak karmaşık bir vakaya benziyor ve aşırı şişlik görünüyorsa bir ayak hastalıkları uzmanına görünmelisiniz.
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