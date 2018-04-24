KADIN

Tırnak batığından kurtulmanın yolları

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
SAĞLIK HABERLERİ  | 24.04.2018 09:32 | Son Güncelleme

Enfeksiyonu önlemek ve kötüye gitmesini önlemek için, ayak tırnaklarını tedavi etmek önemlidir. Sizin için batık ayak tırnaklarına karşı en yaygın ve kanıtlanmış ilaçları topladık. Olayın henüz başında müdahale etmemiz oldukça mümkün. Bu yüzden makaleyi sonuna kadar okuyun...

Tırnak batığından kurtulmanın yolları

Küvete epsom tuzu ekleyin

1

Ayaklarınızı ılık suda bekletmek acınızın azalmasına yardımcı olacak, tırnaklarınızı kesmenizi daha kolay hale getirecektir. Ayak küvetine ılık su ve yemek kaşığı epsom tuzu ekleyin. Ve 15-20 dakika ayaklarınızı bekletin. Daha iyi sonuç için günde 3 kez tekrarlayın.

Elma sirkesi kullanın

3

Elma sirkesi antiseptik ve anti-inflamatuar özellikler taşır. Enfeksiyonu önler ve şişmiş cildi rahatlatır. Bir top pamuğu elma sirkesiyle ıslatın batık tırnağınıza uygulayın ve bir bandajla bölgeyi sarın. Birkaç saat bu şekilde bekledikten sonra kurulayın.

Zerdeçaldan macun yapın

4

Zerdeçal macun, anti-enflamatuar (iltihapla savaşan ilaç) ve ağrı giderici özelliklere sahiptir, bu yüzden şişmeyi ve ağrılı ayak tırnağındaki ağrıyı azaltacaktır. 1/2 çorba kaşığı hardal yağı ile 1/2 çay kaşığı zerdeçal tozunu karıştırın. Etkilenen ayak parmağını macunla örtün ve üzerine bir bandaj uygulayın.
Bir saat kadar bekleyin. Ve günde 2-3 kez tekrarlayın.

Limon suyu ve bal uygulayın

5

Limon ve bal, cilt üzerinde büyük bir antimikrobiyal etkiye sahiptir. Etkilenen ayak parmağındaki olası enfeksiyonla savaşırlar. Biraz limon suyu ve bir miktar bal uygulayın. Ayak parmağını bir bandajla sarın ve gece boyunca bırakın. Ayak parmağı iyileşene kadar her akşam tekrarlayın.

Tırnağı bir pamuk yardımıyla yükseltin

7

Ayak parmağınızı hafifçe yükseltmek için, altına küçük bir pamuk yerleştirin. Tırnağınızın etkilenen kısmını dikkatli bir şekilde cımbızla kaldırın. Ayak tırnağı ve cilt arasında küçük bir pamuk parçası yerleştirin. Ayak küvetinde bekletildikten sonra pamuğu sık sık değiştirin.

Tırnağı diş ipi ile kaldırın

8

Cİldinizin ve tırnaklarınızın yumuşaması için ayaklarınızı önce ılık suda bekletin. Bir parça temiz, mumlu bir diş ipi ile büyümüş ayak tırnaklarının kenarını dikkatlice kaldırın. Çok fazla derine gitmeyin. Haftada birkaç kez tekrarlayın.

Ayak tırnaklarınızı düzgün kesin

9

Batık ayak tırnaklarının tekrar ortaya çıkmasını önlemek için tırnaklarınızı doğru şekilde kesmeyi öğrenin. Orta kısımdan değil kenarları keserek başlayın. Daha yumuşak kenar, batık riskini en aza indirir. Keskin kenarlardan kaçının. Çok kısa kesmeyin, çünkü büyüdükçe cildinize girebilirler. 2-3 haftada bir ayak tırnaklarını kesin.

Rahat ayakkabılar giyin

13

Ayak parmaklarınıza ekstra yer sağlamak için açık parmaklı sandalet ve hassas ayakkabılar seçin. Cildinizin “nefes almasını” sağlayan, parmaklarınız için yer bırakan yumuşak kumaşlardan yapılmış ayakkabı giyin.

Doktora görünün

12

Hiçbir şey yardımcı olmazsa ve birkaç gün içinde ayak parmağınız iyileşmezse, mutlaka doktora görünün. Aile hekiminiz genellikle batık ayak tırnaklarını tedavi edebilir, ancak karmaşık bir vakaya benziyor ve aşırı şişlik görünüyorsa bir ayak hastalıkları uzmanına görünmelisiniz.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batık ayak tırnaklarından kurtulmanın yolları sağlık

En Çok Okunan Haberler

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Bu gerdek gecesi gelenekleri 'yok artık' dedirtiyor

Bu gerdek gecesi gelenekleri 'yok artık' dedirtiyor

Cinsel içerikli rüyalar mı görüyorsunuz? İşte anlamları…

Cinsel içerikli rüyalar mı görüyorsunuz? İşte anlamları…

Tırnak batığından kurtulmanın yolları

Tırnak batığından kurtulmanın yolları

Bunları uygulayın, hayatınız kolaylaşsın

Bunları uygulayın, hayatınız kolaylaşsın

İlginizi Çekebilir

Ayak masajıyla en yaygın görülen sağlık sorunlarından kurtulabilirsiniz

Ayak masajıyla en yaygın görülen sağlık sorunlarından kurtulabilirsiniz

Protein eksikliği olduğunu gösteren işaretler

Protein eksikliği olduğunu gösteren işaretler

Yeterli güneş alınmadığında vücutta neler oluyor?

Yeterli güneş alınmadığında vücutta neler oluyor?

Diş ağrısından kurtulmanın 8 yolu! Hem de evdeki malzemelerle

Diş ağrısından kurtulmanın 8 yolu! Hem de evdeki malzemelerle

Diş çürüğünden kurtulmanın yolu bu kadar basitmiş

Diş çürüğünden kurtulmanın yolu bu kadar basitmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gündüz değil, gece yıkanın! İşte gece yıkanmanın faydaları

Gündüz değil, gece yıkanın! İşte gece yıkanmanın faydaları

Deri kesilerinde belirgin iz kalmaması için ne yapılmalı?

Deri kesilerinde belirgin iz kalmaması için ne yapılmalı?

Nostaljik ama sigara kadar zararlı

Nostaljik ama sigara kadar zararlı

Dikkat! PRP ile kök hücre tedavisi aynı şey değil !

Dikkat! PRP ile kök hücre tedavisi aynı şey değil !

Grip sandığınız aslında alerjik rinit olabilir

Grip sandığınız aslında alerjik rinit olabilir

Bahar ayları ile artan eklem ağrıları alerjik bir bünyenin habercisi olabilir

Bahar ayları ile artan eklem ağrıları alerjik bir bünyenin habercisi olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.