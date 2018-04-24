Tırnak batığından kurtulmanın yolları

Küvete epsom tuzu ekleyin

Ayaklarınızı ılık suda bekletmek acınızın azalmasına yardımcı olacak, tırnaklarınızı kesmenizi daha kolay hale getirecektir. Ayak küvetine ılık su ve yemek kaşığı epsom tuzu ekleyin. Ve 15-20 dakika ayaklarınızı bekletin. Daha iyi sonuç için günde 3 kez tekrarlayın.

Elma sirkesi kullanın

Elma sirkesi antiseptik ve anti-inflamatuar özellikler taşır. Enfeksiyonu önler ve şişmiş cildi rahatlatır. Bir top pamuğu elma sirkesiyle ıslatın batık tırnağınıza uygulayın ve bir bandajla bölgeyi sarın. Birkaç saat bu şekilde bekledikten sonra kurulayın.

Zerdeçaldan macun yapın

Zerdeçal macun, anti-enflamatuar (iltihapla savaşan ilaç) ve ağrı giderici özelliklere sahiptir, bu yüzden şişmeyi ve ağrılı ayak tırnağındaki ağrıyı azaltacaktır. 1/2 çorba kaşığı hardal yağı ile 1/2 çay kaşığı zerdeçal tozunu karıştırın. Etkilenen ayak parmağını macunla örtün ve üzerine bir bandaj uygulayın.

Bir saat kadar bekleyin. Ve günde 2-3 kez tekrarlayın.

Limon suyu ve bal uygulayın

Limon ve bal, cilt üzerinde büyük bir antimikrobiyal etkiye sahiptir. Etkilenen ayak parmağındaki olası enfeksiyonla savaşırlar. Biraz limon suyu ve bir miktar bal uygulayın. Ayak parmağını bir bandajla sarın ve gece boyunca bırakın. Ayak parmağı iyileşene kadar her akşam tekrarlayın.