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  4. Batman'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Batman'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

15.07.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Batman’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman -Siirt karayolu Çakılı köyü yakınlarında seyir halinde olan iki otomobil kafa kafa çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Batman
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